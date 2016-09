Kallist lauda pole ikka tööle saadud

Rakvere linnavolikogu esimees Toomas Varek ütles, et paljuski on lauaga seotud tehnika tööle saamine seisnud aktsiaseltsi Pristis taga.

“Paraku jättis Targa Maja ehitaja KRTL osale alltöövõtjatest, sealhulgas Pristisele, töö eest tasumata ning sellele viidates ei teinud Pristis ka tegemata jäänud asju lõpuni,” kõneles Varek. Volikogu esimehe sõnul on jää siiski liikuma hakanud ning selle nädala alguses saadi veebikaamerad tööle, kuid selleks tuli nii linnavalitsuse kui ka Targa Maja kompetentsikeskuse IT-spetsialistidel kurja vaeva näha. Vareki teada käidi siiski ka Pristisest kohal näpunäiteid jagamas.

“Nüüd on vaja veel peenhäälestus teha ning volikogu liikmetele ka üks õppepäev, et oktoobri lõpus toimuval järgmisel volikogu istungil tehnikat kasutada saaks ning ka veebiülekanne toimiks,” lausus Toomas Varek.

Rakvere linnavolikogu keskerakondlasest opositsiooniliidri Urmas Tamme sõnul on kahju sellest, et tehnika seadistamisele nii palju aega on kulunud. “Minu teada ei leitud üles kohta, kuhu süsteem ühendada, ka projekti pealt mitte,” lausus ta. “Aga eks tarkade asjade tööle saamine võtabki aega,” lisas Tamm.

IRLi kuuluva Kert Karuse sõnul on tegemist väga piinliku looga. “Nii palju raha on selle laua alla magama pandud, lubadusi tehnika tööle hakkamisest on kuuldud küll, aga lubadusteks need on jäänudki,” ütles ta.

Sotsiaaldemokraadist linnavolinik Rannar Vassiljev nentis, et poole aastaga peaks olema võimalik igasugustele tehnilistele probleemidele lahendus leida. “Nii et selle aja peale võiksid asjad juba töötada küll,” lisas Vassiljev.

Lauahanke võitis Supra Mööbel.

Kommentaar

Kes vastutab raiskamise eest?

Pidasime möödunud nädalavahetusel maha ühe mõnusa peo vanade sõprade, hea muusika ja tuliste poliitiliste debattidega – kui päevavalgele tuli üks kummaline vale.

See pidi olema kõigile teada, et volikogu hirmkalli laua valmistas linnale ei keegi muu kui Priit Verlin ise. Ma ei oleks sellele jorale erilist tähelepanu pööranud, aga paraku oli see juba mitmes kord, kui mulle seda ette heidetakse.

Kuidas asi tegelikult oli? Pool aastat tagasi helistas mulle Marti Kuusik majanduskomisjonist ja küsis, kas ma tean, et linn plaanib osta laua, mis maksab 36 000 eurot + tehnika, ja talle tundub, et kõik peavad seda normaalseks. Ahmisin õhku.

See, et kogu Targa Maja projekt oli väga küsitava väärtusega, oli niigi selge – ja nüüd siis veel see. Viisin end projektiga kurssi ja tegin ettepaneku, et sisekujundaja peaks laua materjalid ümber mängima, kuna teisaldatavale lauale ette nähtud klaasi maksumus lisas hinnale kohe pea 10 000 eurot. Huvitav, kas rakverlane oleks pidanud kinni maksma ka kuldsed WC-potid, kui arhitekt oleks need sinna sisse kirjutanud?

Ma ei soovinud ennast selle projektiga kuidagi siduda, kuna kogu see lugu haises. Rõhutan, mul puudub seos selle hankega ja ettevõttega, kes selle laua valmistas. Võibolla tekitas segadust see, et olen olnud palgal sarnase nimega firmas, aga see tootis paraku kandetalasid. Jah, ma tunnen laua valmistanud ettevõtte omanikke, aga arvestades Rakvere linna suurust, tunnevad siin kõik kõiki. See, millisest ettevõttest ja millistel tingimustel linnavalitsus laua tellis, oli nende otsustada. Hea vähemalt, et see telliti Virumaa tootjatelt.

Olen olnud veendumusel, et meie linnale on palju enam vaja tänapäevast kultuurikeskust galerii ja kontserdisaaliga kui uut linnavalitsemise hoonet. Valimisliit Südameasi sai loodud just nende inimestega, kes ei pidanud mõistlikuks linna otsuseid ja arenguid. Kahjuks oleme opositsioonis ja meil puudub võimalus panna käsi ette sellistele mõttetutele jaburustele. See, et mind selle projektiga seostatakse, on laim. Loodan siiralt, et mitte tahtlik.

Laud, kuhu pidid tulema elektroonilised hääletusseadmed (milleks?) ja kõik muud toredad tehnilised vigurid, on endiselt pooleli. Volikogu istungid pidid olema netis jälgitavad ja protokollija pidi saama puhkust, kuna kõik sõnavõtud lindistatakse. Paraku seisab see laud täpselt samasuguse tühja kastina keset volikogu saali, nagu see kuus kuud (!) tagasi sinna toodi. Kes vastutab raiskamise eest?

Priit Verlin, Rakvere linnavolikogu liige