Kauge kandi talu saab elektri päikeselt

Sirje Altnurm elab juba ligemale nelikümmend aastat koos õega endises metsavahitalus keset sügavat metsa. “Meil on karu ka akna taga käinud,” ütles proua. Elekter toodi talusse alles üheksakümnendatel. Sinnamaani aeti läbi petrooleumilambiga.

Kuid elektriliinid paiknesid mitme kilomeetri ulatuses metsa sees ja tormidega juhtus vool kõikuma ning tuli ette olukordi, kus pidi päevi elektrita veetma. Siis võttis Sirje Altnurm taas välja vana petrooleumilambi.

“Selle valgel saab lugeda, käsitööd teha,” rääkis Sirje Altnurm petrooleumilampi näidates.

Nüüd liitus Kõrve talu aga Elektrilevi pilootprojektiga. Maja juurde paigutati kaksteist päikesepaneeli ühes akude ja diiselgeneraatoriga. Süsteem on juba paar nädalat töötanud. “Viimasel kahel nädalal pole tormi olnud. Tugevat tuult küll. Aga kõik töötab ilusti,” kiitis Sirje Altnurm.

Elektrilevi esindaja Mart Moora sõnas, et võrguettevõte peab ajaga kaasas käima. “Eestis on üks Euroopa madalamaid elektritarbimisi liinikilomeetri kohta,” rääkis ta. See lisab elektrile hinda. Elektrilevi on välja arvutanud, et 58% nende klientidest paiknevad hajaasustusega alal, kuhu liine on väga kulukas paigaldada.

Kõrve talu puhul tõi Mart Moora välja, et elektriliin jookseb kaks kilomeetrit metsa sees. See tähendab, et liinialust maad tuleb vähemalt iga viie aasta tagant hooldada ning rikete oht on kõrge ja nende kõrvaldamine töömahukas. Sellepärast hakati ka taastuvenergia poole vaatama. “Projekt kestab kolm aastat. Iseenesest ei muutu kliendile midagi muud peale selle, et ta elu muutub mugavamaks ja rikked kaovad,” rääkis ta.

“Kõrve talu on meie jaoks ideaalne tarbija, kellega projekti testida, sest talu aastane elektritarbimine jääb umbes 550 kilovatttunni juurde ja tarbimine on stabiilne,” põhjendas Mart Moora majapidamise valikut.

Teised kriteeriumid olid näiteks see, et tarbija asub nii-öelda liinijupi lõpppunktis, ning see, et ilma kaitsekihita liinid jooksevad läbi metsa ja vajaksid lähiajal uuendamist.

Kuna tegu on pilootprojektiga, elektriliine ära ei koristata. Elekter on küll välja lülitatud, kuid Mario Vee Elektrilevist ütles, et kui vaja, saab selle kiiresti majja. Kõrve talul on seega elektririkete vastu justkui topeltkaitse. Uut süsteemi jälgitakse andurite abil.

Süsteemi paigaldaja Martin Lall ettevõttest Energogen ütles amortisatsiooni kohta, et paneelidel on 30aastane garantii ning akude elueaks annab tehas 15 aastat. “Maailmas on näha, et trend läheb üha rohkem lokaalsete süsteemide suunas, mis oleks suure võrguga ühendatud,” rääkis Energogeni juhatuse liige.

“Inimesed soovivad elada ilusates kohtades. Paljudel on suvemajad, kus päikesepaneelidega lahendus on üsna populaarne,” rääkis ta levima hakanud suundumusest.

Küll olevat praegu paljudele takistuseks akude kõrge hind, kuid ta ennustas, et need muutuvad ajaga aina odavamaks. Kõrve talu päikesepaneelide süsteemi kogumaksumust kommenteerides ütlesid eksperdid, et see oli kolm korda odavam, kui läinuks maksma elektriliinide uuendamine. Elektrilevi jaoks teeb asja huvitavamaks ka see, et tegu on mobiilse lahendusega.

“Me näeme, et inimesed on mobiilsed. Kui ühel päeval selgub, et keegi majas elada ei taha, siis liine maa seest välja kiskuma ei hakka, aga sellise süsteemi saab kokku pakkida ja ära viia,” sõnas Marko Vee.

Kui kolm aastat mööda saab, hinnatakse pilootprojekti – niisugust eksperimenti ­tehakse Eestis veel kolmes kohas – ning siis hakatakse sellist lahendust pakkuma teistelegi. Mart Moora hinnangul on praegu Eestis ligi 200 tarbijat, kellele võiks süsteem sama hästi sobida nagu Kõrve talule.

Mis liitumisse puutub, siis ütles Marko Vee, et tuleb eristada juba liitunud ja uusi tarbijaid.

Kui esimestele makstakse süsteem tõenäoliselt kinni ja tuuakse nii-öelda õue peale, siis uued liitujad peaksid ise lahendusse panustama.