Edgar Savisaar: "Ma ei näe Ratase-Simsoni seltskonnal pikka iga"

Savisaar meenutas, et võttis omal ajal Jüri Ratase Tallinna linnavalitsuse nõunikuks. "Ta oli ka abilinnapea ja siis tegin temast linnapea," rääkis Savisaar. "Eks ta tahab veel saada, meeldima hakkas," lisas ta.

Edgar Savisaare sõnul on kolm ülejäänud suuremat erakonda noored mehed etteotsa pannud. "Ega nad midagi teinud pole, aga nad räägivad Simsonile ja Ratasele, et meil on noored, aga kuidas teile ei ole," lausus poliitik. Savisaar lisas, et ta on noorem kui USA presidendiks kandideerivad Donald Trump ja Hillary Clinton.

Ta leidis, et riigikogus töötamine rikub inimesed ära. "Riigikogu elab oma elu ning 101 inimest mõjutavad kõik üksteist väga palju ja aasta-paariga hakatakse hoopis teistmoodi mõtlema," selgitas Savisaar.

Nad on natuke õnnetud, et ei saa hakkama ja tahavad Savisaarele ära teha.

"Simson tahtis Pärnu linnapeaks - ei saanud, Ratas tahtis olümpiakomitee presidendiks - ei saanud, tütarlaps Reps koguni vabariigi presidendiks - ei saanud. Nad on natuke õnnetud, et ei saa hakkama ja tahavad Savisaarele ära teha," oli veerand sajandit keskerakonda juhtinud Edgar Savisaare selgitus erakonnas toimuvale.

Võimaliku uue erakonnaloomise osas jäi Savisaar kidakeelseks. "Ma ei ütleks, et ma uut parteid tegema hakkan. Minu jaoks käivad üsna hullud asjad," kõneles ta ja viitas sellele, et mitmed tema tulihingelised toetajad on keskerakonnas oma positsiooni kaotanud. "Ja see ei ole veel lõpp," lisas ta.

Savisaar arvas, et keskerakond jääb püsima, sest erakonnal on varemgi raskeid aegu olnud, kuid need on üle elatud.

Ta rääkis, et Tallinnas loodi kahe nädala eest mittetulundusühing Savisaare toetuseks, kus on juba 1300 liiget. "Ja nendest on üllatavalt paljud noored," lausus ta.

Keskerakonna sünnipäev Väike-Maarjas. / Kasper Mäe

"Võib-olla on see keskerakonna järelkasv, aga ma ei tea, kas nad tahavad keskerakonda tulla, sest neil on üks siht - toetada Savisaart, kesk

erakonnas on aga ju igasugust kraami," rääkis keskerakonna esimees.

5. novembril Paides toimuva keskerakonna kongressi kohta ütles Savisaar, et ehkki seal on "nii valitud seltskond, et tavaline keskerakondlane sinna ei pääse", pole tegemist veel maailma lõpuga.

"Ma ei näe Ratase-Simsoni seltskonnal eriti pikka iga," lausus Edgar Savisaar.

Oma tervislikku seisundit kommenteerides ütles Savisaar, et nägi mõni aeg tagasi dokumentaalfilmi tantsijannast, kes Bostoni maratoni pommiplahvatuses jala kaotas, endale bioonilise proteesi sai ja nüüd jälle tantsib.

"Ma tahaks ka sellist," lausus Edgar Savisaar ja lisas, et läheb nädala pärast Helsingisse kohtuma inimestega, kes seda tegema hakkavad.