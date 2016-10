Madal veetase on märgatav ka põhjarannikul

Siiri Lahe: juhiks kasvatakse, mitte ei sünnita

On juhus, et intervjuu Siiri Lahe, ühe Eesti tuntuma tippjuhiga, leiab aset just ettevõtlusnädalal. Siinsamas Lääne-Virumaal juhib ta riigi üht suurimat tööstusettevõtet, mille võimsusest saab aimu, kui märkida, et Estonian Cell vajab samapalju elektrit kui terve Tartu linn.