Detektoristide leitud esemed muistsele lahingupaigale ei viita

President Kaljulaid Ärma talu saagast

Virumaad külastav president Kersti Kaljulaid ütles Virumaa Teatajale Ärma saagat kommenteeries: "Põhiline reaktsioon on see, et ma lugesin varem, kui ma võib-olla muidu oleks teinud, presidendi ametiseadust – see seadus ei ole väga täpne – ma arvan, et on ruumi arutada, kuidas seda täpsustada. Toomas Hendrik Ilves on olnud Eestile hea president, mis puudutab tema väliskontakte. Ta on teinud Eesti suuremaks digimaailmas. Mul on väga kurb, kui selle Ärma diskussiooni käigus see pool ära unustatakse."