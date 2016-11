Kuri kloun kimbutas pimeduses tänaval lapsi

Sotsiaalmeedias ringelnud teate järgi hüpanud klounimaski kandev kodanik eelmise reede õhtul Valgas Metsa tänaval põõsastest välja ning hirmutanud lapsi. Kisanud lõpuks «nali!» ja jooksnud minema. Inimeste kirjutatud kommentaarid loo all olid kurjad ja hukkamõistvad.

Valga politseile möödunud nädalavahetuse jooksul kirjeldatud vahejuhtumist teada ei antud. Küll aga rõhutas politsei, et kui keegi käitub tänaval teisi inimesi häirivalt või hirmutavalt, tuleks sellest esmalt siiski politseile teada anda.

«Sotsiaalmeediasse hoiatusteate postitamisest on vähe abi, kui seda ei jagata operatiivselt politseiga, et reaalse ohu korral seda päriselt efektiivselt ennetada või kõrvaldada saaks,» ütles politsei pressiesindaja Ragne Keisk.

Pahatahtlikke kloune on nähtud mujalgi Eestis. Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder kinnitas, et 16. oktoobril sai politsei teate, et Harku vallas hirmutas klouniriietes inimene üht last. Paraku kurikaela ei tabatud. Juhtum leidis aset hämaral ajal, veerand kaheksa paiku õhtul.

Eelmisel nädalavahetusel märgati Tallinnas Lasnamäe kanalis samuti klouni liikumas, kelle tegevusest siiski andmed puuduvad.

Pimedate aegade saabudes võiksid inimesed ettevaatlikumad olla – seda enam, et klounimaskid on ju kõigile kättesaadavad ka Eestis. Kurja klouni maskiga kaupleva veebipoe Kaup24 esindaja Rauno Kristjani sõnul tuli see valikusse mullu oktoobrist. «Viimase kuu jooksul on huvi selle maski vastu märgatavalt kasvanud, oktoobris oli tellimuste arv selgelt üle keskmise,» kinnitas ta.

TEATEID TEGELIKKUSEST

. USA Pennsylvania osariigis on üks kloun väidetavalt ühe lapse surnuks pussitatud ning kurjad klounid on tegutsemas kõigis osariikides.

. Saksamaal pani 16aastane Gelsenkircheni nooruk selga klounikostüümi, haaras kaasa kurika ja läks hämarasse tänavanurka möödujaid varitsema. Üks mööda kõndinud noormees sai klouni eest põgenedes trauma ning politsei alustas teismelise suhtes menetlust kehalises väärkohtlemises. Samasuguseid juhtumeid oli ka Berliinis, Rostockis ja Greifswaldis.

. Rootsis pussitas tundmatu klounikostüümis isik üht meest õlga; üks väike poiss pidi klouni eest põgenema rõdu kaudu; kaks klouni ähvardasid tappa kaht naist; klounikostüümides võltsmootorsaagidega mehed piirasid ümber grupi kümneaastaseid poisse.

. Vähemalt kümne kurja klouni maski kandnud huligaaniga, kel teiste hirmutamiseks kaasas kurikas, mootorsaag või nuga, tegeleb Soome politsei.

. Pahatahtlikke kloune on tegutsemas nähtud 16 riigis.

Allikas: Postimees