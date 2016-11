Kaemus: Håkan Nesser “Inimene ilma koerata”

Selle üle, et iga perekonna kodukappides leidub luukeresid, võiks vaielda. Aga vist ikka leidub. Need ei pea tingimata olema suured, need ei pruugi sugugi koliseda, kappidest välja kukkuda või koguni astuda. Need võivad olla üsna pisikesed, peaaegu nähtamatud, neist ei pea ehk väljagi tegema, ammugi mitte rääkima ... Ja võib olla ka nii, et neid tõepoolest pole. Kaua. Kuni nad viimaks ikkagi ilmuvad.