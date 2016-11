Üliharuldasele pilvepildile tabati Kelvin-Helmholtzi lained

“Konkurents oli tugev, ainus lootus oligi millegi haruldasemaga teistele ära teha ja paistab, et õnnestus,” kommenteeris Janek Pärn. Tema sõnul sündis pilt 1. augusti varahommikul kell 2.45 Simunas. “Tunne on peale võitu hea,” ütles fotograaf, kes võitis sama võistluse viimati ka 2012. aastal.

Muinasjutulisele pildile on tabatud Kelvin-Helmholtzi lained helkivatel ööpilvedel.

Žürii liige Ene Tillmann, keskkonnaagentuuri peaspetsialist-meteoroloog, ütles, et tegu oli kõige haruldasema pildiga. “Seal on mesosfääri kõige kõrgemate kihtide pilved ja haruldasemaks teeb asja see, et nende peal on Kelvin-Helmholtzi lained – need on väga kiiresti muutuvad, nii et õiget hetke tabada on üliraske,” rääkis Ene Tillmann. Meteoroloog hindas, et pildistatud pilved olid umbes 70–80 kilomeetri kõrgusel.

Huvitav on see, et sügisel võitis Jõgeva koolipoiss Kairo Kiitsak maineka rahvusvahelise võistluse samuti Simunas tehtud pilvepildiga.