Poliitikud: võimuvahetusega läheb elu paremaks

Loo trükkimineku ajaks polnud ministrikohad veel selgunud, kuid siitmailt pärit poliitikutega juteldes selgus, et hoolimata oma isiklikust võimalikust saatusest peavad nad uut võimuliitu positiivseks.

Praegu veel ametis olev keskkonnaminister Marko Pomerants (IRL) tunnistas eile pärastlõunal, et ei tea, kas ta jäetakse ka uues valitsuses ametisse või mitte. “Enda töö pärast pole midagi häbeneda,” sõnas Pomerants ja lisas, et eks kolm koalitsioonipartnerit omavahel arutavad, kes mis portfelli saab.

“Kuidas kolme peale soovid ja võimalused on,” täpsustas Pomerants, kes pole oma sõnul näinud Postimehes avaldatud ministriportfellide võimaliku jaotuse skeemi, milles tema asemele oli paigutatud Sven Sester. Kui aga peaks nii minema, siis läheb Pomerants tagasi riigikokku. “Mul on selleks mandaat olemas,” sõnas ta.

Pomerantsi minekul riigikokku peab sealt lahkuma Lääne-Viru eksmaavanem Einar Vallbaum, kes on asendusliige. “Ettevõtlus areneb selle võrra rohkem,” kommenteeris Pomerants Vallbaumi võimalikku lahkumist riigikogust.

Vallbaum väitis, et riigikogust lahkumine talle üldse muret ei valmista. “Kõigepealt puhkan paar kuud,” sõnas ta. “Käin hommikul ujumas, loen raamatuid, mis lugemata on jäänud, käin teatris ja vaatan etendusi, mida pole näinud,” loetles Vallbaum. Samas oodatakse teda ka transpordifirmas Lajos. “Mu poeg ütles, et mind võetakse hea meelega tagasi,” lausus Vallbaum.

Kultuuriministri ja kunagise Rakvere teatri juhi Indrek Saare (SDE) puhul pakkusid paljud analüütikud veel eile, et ta jääb ka uues koalitsioonis vanasse ametisse.

“Mõnes mõttes on valitsuse vahetus asjade loomulik käik, riigi juhtimisse oli vaja tuua usaldust, värskust ja paindlikkust,” ütles Indrek Saar.

Küsimuse peale, mida toob uus võimuliit kultuuripoliitikasse, kostis Indrek Saar, et kindlasti on plaanis ellu viia huvitegevuse toetussüsteem ning vaadata üle kultuuritöötajate palgad ja sotsiaalsed garantiid.

Lääne-Virumaal reformierakonna nimekirjas kandideerinud siseminister Hanno Pevkurit ei õnnestunud toimetusel paraku tabada.

Rakvere sotsiaaldemokraat Rannar Vassiljev ütles eile, et tema ei julge pakkuda, millised ministrikohad tema erakond saada võiks. “Peaministrikoha saab suure tõenäosusega minu hea korvpallipartner Jüri Ratas,” sõnas Vassiljev.

Ta lisas, et uue võimuliidu juures on hea nende teistsugune lähenemine, eelkõige maksupoliitikas. “Väiksema sissetulekuga inimestele jääb rohkem raha kätte – see on oluline muutus,” märkis Vassiljev. Ta hindas positiivseks ka õllemaksu. “See on mõistlik koht, kust raha koguda,” ütles ta. On oletatud, et kui Siret Kotka peaks saama ministriportfelli, suundub kauaaegne Vinni vallavanem, keskerakondlane Toomas Väinaste riigikokku.

“Ma ei rutta kunagi sündmustest ette,” ütles seepeale Toomas Väinaste. Ta lisas, et valitsuse vahetus läheb kohalikele inimestele vägagi korda. “Isegi päris vanad inimesed tahavad teada, mis juhtub,” ütles vallavanem. “Keskerakond on ju nii kaua peksupoisi rollis olnud, et võimuvahetus on igati positiivne nähtus,” ütles Väinaste.

Ta pakkus, et kõige positiivsem on inimeste silmis ilmselt see, et uus valitsusliit läheb haldusreformiga edasi ning plaanis on tõsta otse omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu osa vähemalt 2008/2009. aasta tasemele.