Kaemus: “Inimesed, kohad ja asjad” D. Macmillan / D. Leesalu

Tallinna linnateatri Taevalaval näidati midagi, mida näha ei tahaks. Meie silmad rebiti aga jõuga lahti. Niisugune on elu, kui annad alla meelemürkidele. Niisugune on elu, mida on hull taluda, ja iga päeva aitab alustada vaid mõte, et seegi päev saab ükskord läbi. Säärased on ööd, kui pimedas toas tantsivad deemonid ega lase sul päästvasse teadvusetusesse langeda.