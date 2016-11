Õnnesärgis sündinud: laevakaitsja lõpetas missiooni vahetult enne kaaslaste vangistamist

Kas Indias vangistuses viibivate laevakaitsjate seas võinuks olla ka teie?

Nende seas on mu tuttavaid, kolleege ja sõpru. Olen õnnesärgis sündinud, et ma ise seal praegu kinni ei istu. Minu missioon lõppes mõni nädal enne, kui nad vangistati. Olen hämmingus, kui haprad on elu ja vabadus. Soovitan nautida igat päeva koos lähedastega. Raske on kujutleda, mida peavad tundma nende meeste lapsed, naised, õed-vennad, vanemad ning sõbrad. Karm, väga karm.

Kirjeldage oma tööd laevakaitsjana.

Minu teekond laevakaitsjana algas aastal 2010, kui selgus, et üks mu kolleeg on hakanud tegema koostööd laevakaitsefirmaga, kes otsib sõjaväelise taustaga terveid tugevaid mehi laevakaitsesse India ookeanile. Olin sellal teenistuses kaitseväe mereväebaasis ja mu elu oli jõudnud punkti, kus pidin otsustama, kuidas edasi minna. Seljataha oli jäänud mitteametlik lahutus. Tuli teha otsus, kas pühenduda karjäärile mereväes või võtta vastu laevakaitse väljakutse.

Samal aastal külmutati kaitseväelaste palgad. Palk oli olnud niigi vilets, kolme aasta vältel polnud see sentigi tõusnud. Laevakaitsjana oli võimalik teenida 2500 ja enam eurot kätte. See kõik ajendas mind vastu võtma otsust minna laevakaitsjana firmasse Advanfort.

Töö oli arusaadav. Pidime relvastatult saatma kaubalaevu India ookeani vetes Sri Lankale, Lõuna-Aafrikasse või Pärsia lahe piirkonda ja vastupidi. Ülesõidud kestsid – olenevalt teekonna pikkusest ja laeva kiirusest – nädala kuni üksteist päeva. Ülesõidu ajal kehtis range sõjaväeline kord ööpäevaringsete vahtidega: neli tundi vahis ja kaheksa reservis. Iga mehe töö korrektsusest sõltus ju kaaslaste elu – piraatide rünnaku korral. Ülesõidu lõppedes majutati meid hotelli, kus ootasime uut laeva.

Sri Lanka, Mosambiik, Tansaania, Omaan, Djibouti, Egiptus – seal asusid ööbimispaigad, mis jäid turismipiirkondadest eemale, nägime tegelikku elu.

Olen seilanud Aafrika ja India ookeani risti-põiki läbi. Kokku olin seal kaks aastat koos rotatsioonivaheaegadega, mis mõnikord venisid ka kuu-, poolteisepikkuseks.

See pole ohutu töö. Kas tuli ka tõelist hirmu tunda?

Tänapäeva piraatlus on ettearvamatu. Olin enne missiooni lugenud, mis põhjustel Somaalias piraatlus tekkis ja miks on sellest saanud säärane oht kaubalaevadele, et neid peavad kaitsma väljaõppinud relvastatud turvameeskonnad.

Kord olime mõni tuhat meremiili Somaalia rannikust ja liikusime Lõuna-Aafrika kursil. Laeva masin hakkas tõrkuma. Minu kajutisse kostis masina ühtlane mürin hästi, olin sellega harjunud. Nüüd oli heli muutunud. Oli öö. Ärkasin ja läksin olukorda uurima. Selgus, et masinat remonditakse. Oli tugev tuul, ja see kandis meid Somaalia ranniku poole. Oli abitu tunne, loota sai vaid masinistide oskustele.

Mõne tunni pärast kostis jälle rutiinset rahustavat mürinat. Ent selleks ajaks olime triivinud Somaalia ranniku lähedale – ja peagi ilmus radarile arvatav ­piraatide niinimetatud staabilaev. Saime sappa laevukese, mis jälitas meid mitu tundi. Viimaks see kadus, sest hakkas koitma ja võimalikud piraadid ei leidnud ilmselt ründamiseks sobivat hetke.

Sellised juhtumid tegid ärevaks. Päevavalges hoidsid nad eemale, ka tundsin end hästi siis, kui laine oli kõrge. Siis on merelt rünnata väga raske. Lähenevad alused peab avastama õigel ajal, et jõuaks valmistuda tere ütlema.

Merel olles peavad inimesed omavahel klappima ja minul vedas meeletult, kuna tegin esimesed reisid koos oma parimate sõpradega mereväe ajast.

Hirmu tunda ei saa, siis muutub tegevus ebaefektiivseks. Ei tohi mõelda halvale, peab püüdma olla alati konkreetne ja külmavereline. Seda on lihtsam rääkida kui teha.

Relvastust kontrollides ja padruneid üle vaadates andis team leader (meeskonna juht – toim.) kõigile lisapadruni. Oli tumm kokkulepe: elusalt kätte ei anna. Natuke hirmutav oli sellele mõelda, aga tuli käituda profina.

Kas relva tuli kasutada?

Ainult hoiatuslaskudeks.

Ma tean, et teie ema ei olnudki kursis, kus te viibite.

Ema teadis üldjoontes, millega tegelen, aga ma ei tahtnud teda liigse informatsiooniga traumeerida. See oleks talle olnud liiga raske. Säästsin teda.

Mu õde ja vend olid asjaga kursis, nendega suhtlesin reisidel olles näoraamatu kaudu.

Mis põhjusel te sellest tööst loobusite?

Mu elukaaslane andis mõista, et firma, mille all seilan, ei ole kindlapõhjaline ja püsiv, ka oleks aeg hakata pereinimeseks. Kas meri või tema? Valisin tema.

Teie kolleegid on nüüd Indias vangis. Millisena näete teie nende vangistamise põhjust?

Jälgin meediat ja olen väga kurb, et ei Eesti ega Inglismaa suuda läbi murda India korrumpeerunud põhimõtetest. Ma tean, mis seal riigis aitab asju ajada. See on raha. Altkäemaks. Ma tean, millest räägin, olin ka ise üht laeva kaitstes kolm kuud Indias kinni. See on uskumatu, kuidas seal asju aetakse.

Kuna ajakirjandus on suhteliselt üksikasjalikult kirjutanud meeste vangimõistmise oletatavatest põhjustest, ei hakka ma neid kordama. Ütlen aga, et laevakaitsjad ei ole süüdi mitte üheski neile esitatud süüdistuspunktis.

Eesti riik on uhke sõjaväelaste üle, kes esindavad riiki välismissioonidel. Selles rühmas on mehi, kes on käinud mitmel missioonil ja hoidnud kodumaa au. Ent nüüd on nad kaotamas lootust, et neid kodumaal keegi veel aitab. Ka Inglismaa kodanikud ei pääse koju.

Jah, läksime sinna omal riisikol. Jah, Eesti riik ei saa end segada India siseasjadesse. Aga mäletate juhtumit, kui eestlastest jalgratturid võeti pantvangi? Neid ju aidati. Jalgratturid väntasid lõbureisil ning pidid ka teadma, mis võib juhtuda. Laevakaitsjad olid tööl, jalgratturid lõburetkel. Kas meie riik aitab oma kodanikke vaid sel juhul, kui nad puhkusel olles satuvad juhuslikult näiteks ISISe piirkonda looduspilte tegema ja nad seal pantvangi võetakse?

Käimas on kohtuistungid ja on lootust, et mehed pääsevad sõlmitava lepingu alusel kodumaale.

See leping ei saa kunagi de jure neid aidata, sest nad ei võta süüdistusi omaks. Nad ei ole ju süüdi. Miks peaksid nad tunnistama end süüdi selles, mida nad pole teinud? Leping puudutab lepinguosalistes riikides süüdi mõistetud isikute vahetust.

Milleks need mehed teie hinnangul valmis peavad olema?

Ma usun, et meestel on praeguseks juba tekkinud apaatia. Jäänud on vaid lootus, ja seda ei kaota nad mingil juhul. Nad ei lepi ülekohtuga. Nad on ausad, tugevad ja ühtsed. Ma tean, et kui nad on siiani vastu pidanud, siis peavad nad vastu seni, kuni nad kodumaale lubatakse. Ja see aeg ei tohi olla kaugel.

India tervishoiusüsteem on kiviaja tasemel, see teeb muret. Meie meeste vaimu ei murra miski, ainult tervis peab vastu pidama. See on aga äärmiselt raske, sest nad on vangistuses tõelisel prügimäel – ei vett, ei korralikku toitu.

Kujutlegem, et teie ees seisavad adrenaliinijanused noored mehed, kes ütlevad: sa oled olnud piraaditõrjuja, me tahaks ka seda tööd teha. Mida ütleksite?

Missioon on õilis. Sinna ei saa minna nalja tegema. Aga kas te oleksite suutelised inimese pihta tulistama, kui selleks tekib vajadus?

Kas te ise olete suuteline?

Olin selleks valmis.

Ütleksite neile veel midagi?

Noored mehed, kui soovite tegeleda millegi ekstreemsega, mõelge enne hoolega, mis see olla võiks. Ja küsige targematelt nõu, enne kui otsustate. Eelkõige õppige tundma iseennast. Ja kui vaim ja füüsis on korras, minge pealegi. Saate tohutu hulga kogemusi, võimaluse suhelda eri rahvustest inimestega ja näha vägagi eksootilisi maid.