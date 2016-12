Head läänevirulased, sõbrad lähedalt ja kaugelt

Elina Born tegi Eesti Muusikaauhindade galal puhta töö, Sõmeru avatud noortekeskuse meeskond Triblox võitis Tenerifel toimunud Euroopa lahtistel meistrivõistlustel hõbemedali. Merepäästja ja merepäästeinstruktori Robert Aasa panus Eesti merepääste arengusse leidis äramärkimist rahvusvahelisel tasandil. Arkna mõisa pargi hooldustööd hääletati parimaks KIKi rahastatud keskkonnaprojektiks ning Eesti linnade talimängud võitis Rakvere.

Estonian Cell sai konkursi Ettevõtluse Auhind 2016 raames pärjatud aasta uuendaja tiitliga. Pimedate Ööde Filmifestival andis parima eesti filmi tiitli Kadri Kõusaare mängufilmile “Ema”, kus nimiosa mängib Rakvere teatri näitleja Tiina Mälberg. Valmis kauaoodatud Võsu–Käsmu kergliiklustee ja reketialade hall – Aqva spordikeskus. Euroopa Liidu struktuurifondide toel valmivad peatselt turismiobjektid Rakveres, Moel ja mujalgi. Veelgi kaunimaks muutuvad Tapa ja Väike-Maarja vallakeskus. Meeli köitis taas Baltoscandal. Need on märgilised saavutused kogu Lääne-Virumaale.

Palju kaasaelamist pakkusid meie noored: Haljala neiu Elise Saar sai Eesti B-klassi meistrivõistlustel laskmises kaks hõbe- ja ühe pronksmedali, Rakke robootikud said hakkama võidukäiguga rahvusvahelistel võistlustel ning saavutasid tähelepanu üleriigilises meedias. Need tulemused kinnitavad, et robootika ja sport on maakonnas au sees ning võimalused nende harrastamiseks olemas.

Õnne saame soovida veel paljudele meie maakonna tublidele. Eesti meister maratonijooksus – Moonika Pilli, põllumajanduse tippjuht – Jaak Läänemets, kangelasteod maadlusmatil – Epp Mäe, elutööpreemia – Maie Orav. Teenetemärk vabariigi presidendilt – Tanel Padar, teenete auhind Euroopa Kergejõustiku Liidu liikmesorganisatsioonilt – Jaak Vettik.

Olümpiadebüüt – Kaidi Kivioja, maakonna sädeinimene – Anneli Mikiver, aasta noortekeskuse töötaja – Piret Laidroo, aasta treener – Riho Rannikmaa, ja paljud, paljud teised.

Sügav tänu kõigile maakonna inimestele, kes kultuurimustritesse oma panuse andnud on. Minu tänusõnad maakonna õpetajatele ja kõigile teistele haridustöötajatele – toetub ju teile meie elu arendavate inimeste põhjalik ettevalmistamine.

Tänusõnad tahan edasi anda ka kõikidele tublidele ettevõtjatele, kel jätkub jaksu oma ettevõtte arendamiseks ja töötajate hoidmiseks. Paljud meie ettevõtjad on taas võtnud ette laienemise ja investeerivad oma inimestesse ning tootmise või teeninduse tänapäevastamisse – aitäh, kõik tublid ja ettevõtlikud!

Mööduval aastal oli meil suur au võõrustada peaministrit ja Eesti uus president tegi esimese sisevisiidi just Lääne-Virumaale. Meie tublid omavalitsusjuhid on jõudmas lõpusirgele läbirääkimistes veelgi võimekamate omavalitsuste moodustamiseks.

Head läänevirulased.

Maakonna edukuse pandiks on meie 60 000 elanikku. Tänan teid, et olete olnud tegusad ja hoolivad! Soovin, et jõulurahu saabuks igasse Lääne-Virumaa kodusse, et jõuluvalgus soojendaks kõikide südameid ning juhiks tegema häid tegusid. Hoidke alles usk, lootus ja armastus. Toetage neid, kellel on raske, aidake neil märgata väljapääsu ka kõige keerukamast olukorrast, olge lihtsalt olemas, kui teid vajatakse. Rahulikku jõuluaega, ilusat aastavahetuse ootust ning õnnerikast uut aastat!

Hoiame kokku ja teeme koos Lääne-Virumaa suureks!