Päästeamet võib hakata ühendama kutselisi ja vabatahtlikke komandosid

"Meil on kaks mudelit: riiklik komando ja vabatahtlikud. Võiks analüüsida, kas äkki peaks hakkama neid omavahel segama,” ütles siseminister Andres Anvelt lehele. „Komandopealik ja keegi veel on palgalised, ülejäänud vabatahtlikud,” lisas minister.

Ideed eesti Päevalehele kommenteerinud riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni kuuluv vabatahtlike päästjate eest seisja Artur Talviku sõnul aitaks selline muudatus kindlasti olukorda parandada. „On ilmselge, et kui komando ühe väljasõidu hind on üle 5000 euro, siis see ei ole mõistlik. Kombineeritud variandid oleksid kõige paremad,” lausus ta. Talviku hinnangul ei peaks seda mudelit rakendama kõikjal, näiteks saavad suurepäraselt tööga hakkama ka puhtalt vabatahtlike komandod, millel on aastas näiteks sada väljakutset.

MTÜ Palamuse Pritsumehed eestvedaja Margus Kaasik aga väljendas Eesti Päevalehele skepsist. „Mehed ei ela ju komandodele väga lähedal. Minu piirkonnas elab viie minuti kaugusel vast ainult viiendik liikmeid,” ütles ta. „Enamikus kohtades ma ei leia, et see oleks väga perspektiivikas.”

Kombineeritud mudelile üle minnes ei hoita kindlasti kokku seda 14 miljonit, mis aastas puudu jääb,” tõdes Talvik.

Kui sellisele süsteemile üle minna, tuleks Talviku sõnul seda teha vähemalt 30 komandos, et muudatusest ka kasu oleks. See aga ei muudaks tõsiasja, et päästevaldkond jääb ka siis rahastamise poolest vaeslapse ossa. „Kombineeritud mudelile üle minnes ei hoita kindlasti kokku seda 14 miljonit, mis aastas puudu jääb,” tõdes Talvik EPL-ile.

Kombineeritud komandod on üsna laialdaselt kasutusel näiteks Soomes, kirjutab Eesti Päevaleht. Sealne päästevaldkond erineb Eesti omast veel ühe olulise aspekti poolest: Soomes on päästevaldkond kohaliku omavalitsuse ülesannete seas, Eestis aga riiklik. Anvelti sõnul töötavad segakomandod tegelikult juba ka mõnes Eesti omavalitsuses.

„Omavalitsus maksab kinni kas kogu komando või komandopealiku palga ja nende ümber on vabatahtlik võrgustik,” selgitas ta. „Aga võib-olla teabki omavalitsus kõige paremini, millist mudelit kohandada? Äkki peaksime selle võimaluse andma? Sellisel juhul räägime muidugi sellest, et anname üle ka rahastuse.”

Hiljuti avalikustas päästeamet uuringu, millest selgub, et päästevaldkonna jätkusuutliku rahastamise tarvis oleks vaja järgmise kümne aasta jooksul kokku 150 miljonit eurot lisaraha, mistõttu võibeeldada, et päästevaldkonda ootab ees põhjalikum ümberkujundamine.

Selle alustamine on uue siseministri laual, märgib EPL. Anvelti sõnul võiks üks muudatus olla segakomandode loomine, kus on mõni kutseline päästja ja ülejäänud vabatahtlikud. „150 miljonit lisaeurot oleks vaja siis, kui jätkame sama mudeliga ilma mingeid muudatusi tegemata,” sõnas Anvelt. „On teatud valdkonnad, mille puhul võiks mõelda laiemalt, need võivad ka olla natuke ebamugavad otsused.”