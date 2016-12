Ministrid: valitsus sundliidab vajadusel omavalitsused

Peaminister Jüri Ratas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus läheb haldusreformiga "võimsalt edasi". Valitsusjuht nentis, et omavalitsusi, kes peaksid ühinema, kuid pole veel liitumiskõnelustega alustanud, on tegelikult vähe ning sundliitmiste alguseni on aega veel "tugevalt üle nädala".

"Tulevad küll sundliitmised," ütles Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees, kaitseminister Margus Tsahkna. Tema sõnul on haldusreformi eesmärgiks tugevad omavalitsused. "Kui vaja on, siis valitsus sundliidab omavalitsused," kinnitas ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski märkis, et suur osa omavalitsustest, kes riigikohtusse pöördusid, tegid seda oma sisepoliitiliste eripärade tõttu. Ossinovski sõnul ootasid omavalitsused, kes ühinemiskõnelusi ei alustanud, riigikohtu otsust. "Ka valitsus ootas riigikohtu otsust," sõnas Ossinovski. "Enam pole ootamiseks aega, nüüd on otsus ära tulnud."