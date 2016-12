Aarne Mäe: “Sulgeme ka kirikuuksed pühade ajaks?”

Kui aga sellesse debatti süüvida, siis märkame seal ka poliitilist võitlust. Sotsist teatridirektor Velvo Väli on teadupärast Rakvere linnavolikogus koalitsioonis, mõned volikoguliikmed aga leidsid nüüd hea võimaluse talle koht kätte näidata. Isegi samas paadis istuv abilinnapea Kairit Pihlak avaldas pisukest hämmeldust.

On ka põhjust. Olgem ausad, mitte ükski äriühing ei tuleks eales selle peale, et kõige magusamal ajal sellise asutuse uksed sulgeda. Aga iva ongi selles, et tegemist ei ole eraettevõttega, vaid riigi rahastatavaga, mille puhul ka linna panus mängus.

Kasumi teenimise kohustus justkui puudub või puudub soov teenida veel rohkem, sest sellest ei sõltu ettevõttes nimega Rakvere Teater suurt midagi. Pigem on tegemist mõttelaiskusega, et mitte öelda teatri juhtimisveaga.

Oleme Rakveres 20 aastat oma korralikku kino oodanud ja rõõmustanud selle üle, et lõpuks on see olemas – ja tõesti, rahvas käib. Seetõttu on praegune valuline reageering kino koolivaheajal sulgemise pärast igati arusaadav.

Teatrijuht Velvo Väli soovitab pühad kodus veeta. Kirikuõpetaja Tauno Toompuu aplodeerib, sest peab kino tarbimisobjektiks. Lubage vaielda: filmikunst on üks kunstivorme, millest inimene saab midagi hingele. On suur vahe, kas tarbida kinokunsti või marketis pakutavat.

Niisama hästi võiks ülestõusmispühade ajal kirikud kinni panna, sest ka kirikuteenrid tahavad puhata, ja milleks on vaja rahval ringi kolada, istugu sel ajal pigem perega kodus. Või?

“Rakvere stiil,” kommenteeris üks tuttav sellist käitumist. Aga usun, et seda stiili saaks kuidagi ka muuta ja hakata elama nii, et elu oleks loogiline ja loomulik.