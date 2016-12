Elektripliidi sisse lülitanud kass võinuks kahel korral tulekahju tekitada

Ida päästekeskuse tuleohutusjärelevalve büroo peainspektor Tanel Sepajõe rääkis, et esmaspäeval tuli Rakveres Kungla tänaval asuva korteri omanik koju ja avastas, et eluruum on suitsu täis. Lähemal vaatlusel selgus, et elektripliit oli sisse lülitatud ja sellel olnud maitseainetopsid sulanud.

Omaniku sõnul ta sel päeval elektripliiti ei kasutanud. Korteris ei olnud peale kassi kedagi. Et elektripliidil olid puutetundlikud nupud, siis ilmselt lülitas selle sisse kass.

Korteriomanik lubas nüüd uue pliidi osta, millel lapselukk peal.

Järgmisel päeval oli tulekahju Sõmerul. Selle avastas naaber, kes elektri kadudes läks naabri poole uurima, mis juhtus. Tal oli naabri eluruumi võti ja sisse astudes kuulis ta suitsuanduri piiksumist.

Hiljem selgus, et siingi oli kurja juureks sisse lülitatud elektripliit. Inimesi korteris ei olnud, olid kaks koera ja kass. Tulekahjude põhjusi uuriv Sepajõe ütles, et kuigi elektripliidil olid mehaanilised nupud, võisid koerad kassiga mängides elektripliidi sisse lülitada või tundis mõni koer huvi pliidil oleva panni vastu.

Kuumenenud elektripliit sulatas ära sellel olnud kuumaõhugrilli plastist korpuse ja lae all oleva õhksoojuspumba korpus oli samuti sulanud.

Koerad pääsesid juhtunust kerge ehmatusega, kuid kass vajas pisut turgutust.

Sepajõe soovitas analoogsete olukordade vältimiseks elektripliidi vooluvõrgust välja lülitada, kui seda ei kasutata. Teine võimalus on piirata loomade juurdepääsu esemetele, mis võivad nende tegevuse tõttu ohtlikuks muutuda.

Lähenevatele jõuludele viidates pani Sepajõe inimestele südamele, et lahtisel tulel, näiteks küünaldel, hoitaks silma peal ja ka valmivat toitu ei jäetaks järelevalveta.