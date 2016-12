Kinosaaga jätkub: Rakvere volikogu liikmed pöördusid teatri juhtkonna poole

“2016. aasta üheks suusündmuseks Rakvere linnas on olnud Rakvere teatrikino valmimine. Aastaid oodatud kinomaja avas oma uksed suvel. Mõlemad Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja asutajad, nii riik kui ka Rakvere linn, panustasid teatrimaja valmimisse sadu tuhandeid eurosid maksumaksja raha.

Kahjuks on aasta lõppedes Rakveret tabanud uudi, et uus kinomaja on aastalõpu pikkadel pühadel ja laste koolivaheajal kuni 3. jaanuarini 2017 suletud. Nimetatud otsus on tekitanud linlaste hulgas põhjendatud ja õigustatud pahameelt. On ju Rakvere teatrikino valmis saanud Rakvere linna maksumaksjate toel ja kaasabil,” seisab pöördumises.

Dokumendis viidatakse ka Rakvere teatri arengukava punktidele, kus on rõhutatud kino regulaarse ja stabiilse toimimise olulisust.

Pöördumine lõppeb Rakvere linna kõrgeima võimuorgani, Rakvere linnavolikogu liikmete ja fraktsioonide esimeeste ettepanekuga korraldada ümber kino tegevus aasta lõpul ning uue aasta alguses, et teatrikino oleks inimestele avatud ka ajavahemikul 27. detsembrist kuni 3. jaanuarini.