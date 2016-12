Kindlustusselts: hoidke lemmikloomad saluudi ajal siseruumides

Ilutulestikuga kaasnev müra hirmutab koduloomi ning suurema ehmatuse korral võivad koerad end aiast või rihma otsast lahti rebida ja pea kaotanult minema joosta, teatas ERGO kindlustuse pressiesindaja. Selliste olukordade ennetamiseks tuleks ennekõike aastavahetusele mõeldes võimalusel lemmikloomad turvaliselt toas hoida.

Pühade ajal kipuvad loomi kimbutama ka pühaderoogadest alguse saanud seedeprobleemid. "Kui koeral on oma menüü, siis tasub sellest kinni pidada ka pühade ajal ning öelda seda ka külalistele. Igale inimesele on tõust olenemata tema loom kõige kallim. Samuti ei tee hädad tõul vahet ning võivad ootamatult tabada iga looma," ütles varakahjude käsitleja Tuuli Kalberg.

Kui koer on jooksu pääsenud ning tekib kahtlus, et ta enam tagasi tulla ei oska, tasub tema otsimist alustada lähiümbrusest, aga kindlasti ka loomade varjupaigast. Otsimisel on abiks tuttavad, sotsiaalmeedia, samuti võib avaldada kuulutuse. "Kui koer on kindlustatud, tuleks kadumisest esimesel võimalusel teavitada ka kindlustusseltsi, sest ka koera otsimiseks tehtud kulutused, näiteks avaldatud tasulised teated, kuuluvad lepingus kokkulepitud summas hüvitamisele," sõnas Kalberg. Kui on jooksus olles viga saanud, siis hüvitatakse ka ravikulud.

Sagedased on ka sellised olukorrad, kus ehmunud koer põhjustab kellelegi teisele varalist kahju. Sellises olukorras vastutab selle eest koeraomanik. “Kahju võivad põhjustada kõik koerad, näiteks segaduses olles end kaitsta püüdes üles hüpates ja riided rikkudes, kedagi pikali joostes või auto ette tormates," rääkis Kalberg. Tema sõnul aitab peremeest sel juhul vaid sõlmitud vastutuskindlustus.

Kindlustuslepingu saab sõlmida igale koerale vanuses neli kuud kuni seitse aastat. Oluline on vaid, et koer oleks kiibistatud. See, kas koeral on tõupaberid või mitte, ei oma tähtsust.