Jõuluõhtu peavad trellide taga veetma üle 2800 inimese

Alaealisi kinnipeetavaid on lõppeva nädala seisuga 25, naisi 166, eluaegseid vange 41 ja avavangla vange 223.

Kriminaalhoolduse all on 4207 inimest, neist 507 on ennetähtaegselt vanglast vabastatud, 1096 inimest on määratud üldkasulikule tööle ja 113 inimest on elektroonilise järelevalve all.

Kõigis vanglates toimuvad jõulude ajal jumalateenistused. Erinevates vanglates on pühade ajal vangidele pakutavad toidud erinevad, kuid üldkokkuvõttes pakutakse tavapärasest mõnevõrra erinevat menüüd, rääkis justiitsministeeriumi pressiesindaja BNS-ile.

"Näiteks Tartu ja Viru vanglas on lisandid pühadetoitudest nagu verivorstid, hapukapsas, Tallinna vanglas suitsukanakoib ja piparkoogid," lisas pressiesindaja.