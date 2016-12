Kirjutamata perekroonika ehk pildistatud kaardid

Ühel tavalisel erilisel perel tekkis 36 aastat tagasi mõte saata pühadetervitus oma sõpradele lavastatud foto näol – see sai traditsiooniks, mis on püsinud katkematuna tänini. Ainult et viie inimese asemel on vaja kompositsioon tekitada üheksateistkümnega.