Korteriühistute Liit: saluudiga tasub piiri pidada

"Küünlad, kaminatuli ning teised lahtise tule allikad tuleks kodunt lahkudes või magama minnes kustutada ning kontrollida, et pühade ajal täistuuridel töötavad elektriseadmed ei tekitaks vooluvõrgus ülekoormust, märgib liit.

Samuti soovitab EKL pidada ilutulestikuga piiri. "Kuigi suur hulk elanikke on rahulolematud, käib linnades ilutulestiku paugutamine juba terve detsembrikuu täie hooga. Majade vahel ja rõdudelt lendavad igas ilmakaares odavad ja sugugi mitte alati ohutud pürotehnilised vidinad,” tõi Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi näiteid.

Tema sõnul peaksid inimesed ükskord aru saama, et kortermaja rõdu või kitsuke hoov pole ilutulestiku tegemise koht. “Kahjuks tuleb aga enam-vähem igal aastal ette juhtumeid, kus inimesed pürotehnikat uude aastasse lennutada üritavad, süüdates valesti suunatud raketiga elamu rõdu või koguni vigastades kedagi tõsiselt,” rääkis ta.

Ilutulestikuvahendeid ei tohi kasutada kohas, kus see võib tekitada ohtliku olukorra – ohutu raadius oleks tema sõnul 30 meetrit ning enne ilutulestiku kasutamist tuleb täielikus ohutuses veenduda. “On selge, et kortermaja pisikesel rõdul, aga ka kortermajade lähiümbruses on igasugune pürotehnika kasutamine äärmiselt mõtlematu ja ohtlik tegu – liiati kui enamasti kiputakse seda tegema suuremas seltskonnas ja alkoholijoobes,” rõhutas Mardi.

Mardi sõnul on tervitatav näha, et suur hulk inimesi on kodanikualgatuse korras ilutulestikuhullusele vastu astunud, algatades Facebookis "Pauku ei tee" nimelise liikumise. "Ent siiski jääb sellest väheks. Võibolla tasuks riigil kaaluda pürotehniliste vahendite kasutamise senisest rangemat reglementeerimist," nentis ta.

Ka jõulukaunistustega tasuks piiri pidada. "Muidu võib juhtuda nii, nagu mõne aasta eest Lasnamäel: naabritele jõulurõõmu pakkuda tahtnud noormees tekitas kortermaja seinale meeleoluka lasermängu, kuid lahkus ise kodunt, unustas aga arvuti sisse ning häiriv valgusmöll sundis naabreid lausa munitsipaalpolitseilt abi otsima," meenutas Urmas Mardi.

Eesti Korteriühistute Liidu ajakirja Elamu värskes numbris paneb ka Tallinna linnadisainer Urmas Kaldaru rahvale südamele, et kaunistustega piiri peetaks. "Lähtuda tuleks siiski heast maitsest, võiks piirduda näiteks trepikodade varikatuste kaunistamisega. Ka kortermaja rõdude kaunistamine võiks olla kooskõlastatud, et tekiks terviklikum üldmulje,“ leiab Kaldaru.

Ta soovitab jõulukaunistuste paigaldamisel jälgida, et need kedagi ei häiriks ning temaatilised kaunistused saaks pärast pidustuste lõppemist ka õigel ajal maha võetud.