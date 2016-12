Konkurentsiamet: Elektrilevi peab oma võrgutasusid vähendama

Konkurentsiamet nõuab, et võrgutasu peab langema 6,7%. Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50-55%, siis sellega peaks keskmisele kodutarbijale elektri lõpphind langema 3,6%.

Peamiseks põhjuseks, miks võrguteenuse hind peab langema, on võrgukadude vähenemine. Tänaseks on ettevõtja saavutanud olukorra, kus võrgukaod on vähenenud 4,5%-ni. Seda on oluliselt mõjutanud ka kaugloetavatele arvestitele üleminek. Samuti mõjutab hinna langust kadude elektri hinna vähenemine, sest võrreldes eelnevate aastatega on elektri börsihind oluliselt langenud. Kolmandaks põhjuseks, miks võrgutasu peab alanema, on langenud intressimäärad, mis on aluseks ettevõtja poolt teenitava kasumi arvutamisel.

Konkurentsiamet ootab 2017. aasta 31. jaanuariks Elektrilevi OÜ taotlust, millega esitatakse ametile kooskõlastamiseks kulupõhised võrgutasud.