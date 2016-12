Vao majutuskeskuses elab 54 inimest

Vao majutuskeskuses elab praegu 54 inimest, neist 35 on varjupaigataotlejad ning 19 on juba saanud elamisloa, selgub valitsuse koduleheküljelt. Peresid elab Vao varjupaigakeskuses üheksa. Lapsi on keskuses 16 ja naisi 11,

Vao keskuses elavad inimesed on pärit 19 riigist. Kõige rohkem on elanikke Ukrainast, Palestiinast, Venemaalt ja Albaaniast.

Vägeva keskuses elab praegu 22 inimest. Neist 17 on varjupaigataotlejad ja viis on saanud elamisloa. Peresid elab varjupaigakeskuses viis. Lapsi on Vägeva keskuses kokku 11.

Vägeva keskuses elavad inimesed on pärit Armeeniast, Afganistanist ja Iraanist.