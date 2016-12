Andres Jaadla: kinno tahaks

Käib koolivaheaeg. Lapsed on kodus. Kõik kodus olevad laua ja kaardimängud on mitu korda läbi mängitud. Playstationi puldi akud on tühjaks mängitud. Koos raamatuid loetud. Pilte joonistatud. Peitust mängitud. Lastele on väikestest osadest koos käivad jõulukingitused kokku pandud. Kingitustesse, mis vajavad patareid on patareid sisse pandud. Telekast tulevad jõulukontserdid on ära vaadatud. „Üksinda kodus“ ja „Visa Hing“ kõik neli osa on jälle ära vaadatud. Multifilmide tunnusmuusikad on pähe kulunud. Rahvustelevisiooni „ Ema „, „Kevade“ ja „Viini postmark „ on vaadatud . Online uudisteportaalidest ei ole midagi asjalikku lugeda. Facebook on pilgeni täis pühadesoove , jõuluvanade ja ehitudkuuskede pilte. Kelgud ja suusad on koridoris . Lund ei ole. Õues ei saa pikalt olla. Sajab vihma. Tuul on tugev. Kõigis Rakvere ostukeskustes on käidud. Keskused on rahvast täis . On mõeldud, mis on tarbimine, mis on kultuur. Mida veel teha ? Jah kino ! – meil on linnas nüüd kino ! Kinno tahaks … Aga kino on kinni.

Olen ka uurinud põhjuseid, miks kino kinni on …- ja selgub et põhjused on vägagi bürokraatlikud . Riigi kokkuhoiupoliitika lainel seati piirid riigiasutustele ( sealhulgas ka sihtasutustele) tõmmata kokku oma kaadripoliitikat ning mitte isikkoosseisu suurendama ilma riigi loata. Kuigi SA Rakvere Teatrimaja ei ole puhas riigiasutus vaid on asutatud kahasse Rakvere linnaga on sihtasutuse nõukogus häälenamus 3 /2 riigi kasuks. Sihtasutust loetakse riigi mõju all olevaks ja talle laieneb ka antud piirang.

Kui Rakvere Teatri väikese maja saalis tegutsev kino saal suutis kitsukestest ja logisevatest klapptoolidest hoolimata meelitada kinno ca 1000 inimest kuus , siis uus kinomaja on esimete kuudega seda arvu viiekordistanud ca 5000 külastajani ja on oma majandamisega igati plussis, tootes kasumit.

Ilmselge on ,et vana kino mahtu arvestava personali arvuga - kolme inimesega- ei ole uuenenud kino ilma ületunde tegemata võimalik majandada. Olemasolevad inimesed on teinud kõik endast oleneva ,et teha pea võimatut - panna kokku parim kinoprogramm – seista naeratades uksel ning koristada saalist seansside järgi popkorni. Aga neid on vähe - kinokülastajate hulka ja koormust arvestades oleks vaja veel vähemalt kolme püsikohaga inimest lisaks , kes oleks ka vastava koolitusega ,et kallist kinotehnikat vastutustundlikult kasutada oskaksid , eks siis kokku 6 inimest , et vastu tulla rahva soovidele ning uue maja võimalustele - pakkuda eripalgelist kino eri sihtrühmadele alates päevaseanssidest ja lõpetades üllatavalt populaarseks osutunud poole kümneste õhtuseanssidega

Pool aastat peeti vana koosseisuga vastu. Aga selline ületöötamine ei saanud kaua kesta ning seetõttu ka kinotöötajad aasta lõpuks poolaasta jooksul tehtud ületundide kompenseerimiseks sundpuhkusele saadetigi. Teatrijuhi ja ka sihtasutuse nõukogu käed on seotud. Kõik laiutavad käsi. Reeglid on reeglid. See kõik on loomulikult õige ja mõjub ilusa vabandusena, kuid ei lahenda olukorda. Kinno tahaks !

Nii linn kui riik on investeerinud avaliku raha sadu tuhandeid eurosid rajamaks linna ilus ja kaasaegne kino. Inimeste huvi kinokülastuse vastu on kõrge. Usun et kino on isetasuv ja isemajandav ka suurenenud kuue inimeselise kooseisuga. Teatrimaja asutajad on linn ja riik. Ühe asutaja Rakvere linna esindajad linnavolikogu kõikidest fraktsioonides on avaldanud linna, kui ühe kino omaniku kindla seisukoha – kino peab olema avatud . Linnavolinike sõnum on selge - töö tuleb korraldada nii ,et kino oleks avatud. Mis ei ole võimatu. Tahta tuleb. Tegutseda tuleb . Otsustada tuleb.

Me elame väikeses riigis, kus riik ja valitsus ei ole kaugel ja kõrgel. Me oleme Rakveres isegi õnnelikus olukorras, kus meil on riigi esindaja kultuuriministri näol endise teatrijuhi isikus on lausa Rakverest. Riigi võimuses on olemasolevat olukorda muuta ja SA Rakvere Teatrimajale vastav nõusolek isikkoosseisu suurendamiseks anda. Kui kultuuriministri jõust jääb väheks tuleb teemat arutada ka laiemalt valitsuses – ei usu ,et ükski mõistlikult mõtlev valitsuskabineti liige antud olukorraga tutvudes – kus riik ja linn on investeerinud infrastruktuuri, kino teenust osutava üksusena on isetasuv - ütleks ei personali suurendamisele selleks ,et avaliku raha eest rajatud infrastruktuuri maksimaalselt rahva huvides ära kasutada.

Mis mind häirib on tänaste tegevotsustajate teatav loidus ja passiivsus asjaajamises ja seda nii teatrimaja kui ka linnavalitsuse poolt. Kui ikka täna linnavolikogu enamuse esindajad on välja öelnud kuupäevaliselt linna tahte , et kino peab olema avatud tuleks ka kohe tegutseda. Nõukogu ei peaks mõtlema ,kas koguneda märtsikuus või millalgi varem, vaid kogunema kohe operatiivselt pühadevahelisel ajal, formeerima koos teatrijuhiga kino täielikuks toimimiseks vajaliku isikkoosseisu vajadused, esitama oma seisukohad linnavolikogu kultuurikomisjonile ülevaatamiseks seda näiteks juba 04. jaanuari komisjoni istungile, et kui viimases volikogus kuulda olnud informatsiooni kohaselt 06. jaanuaril kultuuriminister tuleb Rakverre oleks tal kaasa võtta otsustamiseks SA nõukogus ja linnavolikogu kultuurikomisjoni poolt läbi arutatud seisukohad.

Muidu algab ka uus aasta selliselt ,et jaanuari alguses tulevad küll alamehitatud kino töötajad tööle, kuid oleme varsti jälle sama olukorras, kus ületöötanud ja ületunde teinud inimesed tuleb jälle sundpuhkusele saata ning linlased ei saa kasutada täies mahus võimalusi, mida linna ja riigi koostöös rajatud kino võiks inimestele pakkuda.

Lõpetuseks. See on minu nägemus asjadest. Võib olla on mul teistsugune arusaam töö korraldamisest ja võimalikust tempost. Samas ma usun Rakvere Teatrisse. Ma olen näinud millise pühendumuse, kire ja ebamõistlike reegleid ületava entusiasmiga võitlesid teatrijuhid teatri renoveerimise eest. Usun ka tänastesse teatrijuhtidesse, usun et koostöös linna ja riigiga suudetakse ebamõistlikud piirangud ületada ning kino lähiajal tööle panna isikkooseisulisel ja loomingulisel täisvõimsusel nii nagu see kaunis maja väärib . Miski ei ole võimatu. Tahta tuleb. Tegutseda tuleb. Otsustada tuleb. Sest kinno tahaks…