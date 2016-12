Kino erakätesse!

Meie riigis käib juba mõnda aega nullbürokraatia programm: ministeeriumid ja nende allasutused hindavad endi võimekust ja tõhusust osutada teenuseid ning kaaluvad vähese huvi korral neist loobuda või anda mõningad tegevused efektiivsuse saavutamise nimel erasektorile üle.

SA Rakvere Teater on samuti suuresti maksumaksja rahastatav sihtasutus, mis on loodud teenima elanike huve ning kannab endas kultuuri- ja meelelahutusfunktsiooni. Aastaid oodatud ja mõne kuu eest avatud kino on võitnud algusest peale rahva poolehoiu ning huviliste puuduse üle kurta ei tohiks. Seega läbib kinomaja vajalikuks osutumise testi kahtlusteta. Küll aga paistab sihtasutus jänni jäävat teenuse osutamise efektiivsusega ning siin tuleks küll kaaluda käitamisõiguste üleandmist erasektorile.

Kui miski on üles ehitatud ja toimima pandud maksumaksja raha eest, siis on rahva ootused ja nõudmised eriti kõrged. Seetõttu on igati arusaadav, et kinomaja sulgemine koolivaheajaks ja pühadevaheliseks perioodiks tõi pettumuse paljudele lastevanematele, aga ka linna esindajatele ja tavakodanikele. Laste pettumusest pole mõtet rääkidagi.

Ei veena ei lapsi ega täiskasvanuid, et personali on vähe, puhkused on välja võtmata või töötajad tahavad ka pühadeperioodi töövabalt veeta. See on stagneerunud mõttemall. Erasektoris ei tuleks selline asi pähegi. Koolivaheaeg ja pühad on väheseid hetki aastas, mil inimestel on või nad võtavad oma laste jaoks aega. Pigem leitakse võimalus personali motiveerida ja lisatasustada, kui sulgetakse äri kõige magusamal ajal. Tartus ja Viljandis on kasutatud ka praktikantide abi, kes saavad võimaluse valdkonnaga lähemalt tutvuda ning panustavad oma innukuse ja abiga ka kino arengusse. Märksõnaks on lahendustele orienteeritus ning tihtipeale leitakse edasiviivaid võimalusi.

Rakvere kino puhul ei ole senistest selgitustest näha olnud, et mingisuguseidki alternatiive kaalutakse või otsitakse lahendusi, ja see on juba tõsisem murekoht, mis mitte kuidagi ei sobi tänapäevase uuendusliku mõtteviisi ega valitsuse poliitikaga osutada avalikke teenuseid tõhusamalt ja kasumlikumalt.

Ei pane sugugi imestama, et ettevõtjad on pettunud, kui avaliku võimu esindajad neid mugavustsoonist väljuma kutsuvad ning käibele ja teenusele üha suuremaid nõudmisi ja ootusi panevad. Ettevõtjad peavad iga päev pingutama ja parimaid lahendusi otsima. Sama peaks tegema ka avalik sektor. Muul juhul on see selge konkurentsieelise kasutamine, kus maksumaksjad (sealhulgas ettevõtjad) küll maksavad, aga saavad kehvema ja kallima või heitlikuma teenuse.

Kui aga lahendusi leida ei taheta, kui on olemas vaid ettekäänded, otsitud põhjused, piirid, tõkked ja takistused, tulekski anda kino käitamisõigused erasektorile üle. Nii oleksid rahul kinohuvilised ning ka kino käigus hoidjad leiaksid parimaid võimalusi lahtiolekuaegadeks, sooduspakkumisteks ja võimalikult mitmekesiseks filmiprogrammiks.

Nii näiteks on erasektori käitatavad kinomajad kodanikele ka pühadeperioodil avatud Tartus, Tallinnas, Pärnus, Narvas, aga isegi Viljandis ja Võru linnas. Viimase puhul pole küll tegemist eraettevõtjaga, vaid tänapäevaselt mõtleva ja keskuse arendamisse panustava juhiga. Mis kõige tähtsam – inimesed on rahul ja keegi ei kurda.