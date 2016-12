Lääne-Viru noored said aastakonverentsil palju uut ja huvitavat teada

Esinejateks olid diplomaat ja sulgpallimeister Marina Kaljurand, noor maailmarändur Janne Eliise Kond ja teatrinäitleja Silver Kaljula. Muusikalist naudingut pakkusid Kadrinast pärit Regina ja Georg.

"Tundke huvi maailmas toimuva vastu", "minge kindlasti välismaale" ning "unistage ja eksige" olid Marina Kaljuranna peamisteks sõnumiteks noortele kuulajatele.

Kaljurand märkis, et noored peavad olema valmis kohanema teise kultuuri ja keskkonnaga ning vastu võtma uusi väljakutseid. Ta sõnas, et nooruses on kõik lihtne - õige või vale, must või valge. Oluline on inimlikkus, austus ja lugupidamine teiste suhtes, sest meie oleme need, kes muudavad ühiskonna selliseks nagu ta on. Lisaks said noored nii mõndagi teada tema kurikuulsa Diori koti kohta kui ka prossidest ja koertest, millesse mõlemasse ta kõrvuni armunud on.

Aastakonverentsi teiseks esinejaks oli Janne-Eliise Kond, kelle reisipagas on peaaegu et põhjatu. Ta on käinud mitu korda Ameerikas ja avastanud Hispaaniat, Austraaliat kui ka Aasiat. Tema esitlus julgustas noori minema välismaale nii õppima kui ka tööd leidma. Pärast kuuldud lugusid olid vähemalt pooled saalis olnud noortest nõus pakkima kohvrid ja otsemaid välismaale kihutama.

Ürituse üllatusesinejaks osutus Musta Kasti näitleja Silver Kaljula, kes rääkis oma teatrikogemustest kui ka iseendast. Silver Kaljula õppejõuks teatrikoolis oli Kalju Komissarov. Näitleja innustas enda etteastega paljusid noori tegutsema selle nimel, mis neile päriselt korda läheb ning hindama inimesi enda ümber. Silver Kaljula loodab, et teatriga on võimalik muuta ühiskonna pahupoolt.

Enne lõpusirget tunnustas Lääne-Virumaa Noortekogu koos Eesti Noorteühenduste Liiduga Lääne-Viru kolme omavalitsust – Sõmeru ja Tapa valda ning Rakvere linna aumärgiga „Kaasan Noort”. Need omavalitsused on pakkunud ja pakuvad ka edaspidi noortele nõustamist, rahalist toetust, erinevaid ruume ja sündmusi. Noortel on võimalus osaleda komisjonide töös ja avaldada enda arvamust.

Peale Georgi ja Regina muusikalist etteastet edastas Lääne-Virumaa Noortekogu president Betty Abel tänusõnad kõigile osalejatele, abistajatele ja toetajatele.