Lääne-Virumaal on gripilaadsetesse viirustesse haigestumus keskmisest madalam

Terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri lausus, et parem on rääkida ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumistest üldiselt, kuigi peamisteks haiguste põhjustajateks on praegu gripiviirused.

“Eelmisel nädalal pöördus Lääne-Virumaal ülemiste hingamisteede viirusnakkustega arstide poole 158 inimest, sellel oli abivajajaid 152,” ütles Iiris Saluri, kelle sõnul on see 100 000 elaniku kohta 257,5 gripijuhtumit. “Eesti keskmine oli 347,2. Võrreldes ülejäänud Eestiga on haigestumus Lääne-Virumaal Eesti keskmisest madalam,” märkis pressiesindaja.

Iiris Saluri jutu järgi on peamiselt tegu A-gripi alatüübi H3N2-ga. Kui sel hooajal on gripi tõttu surnud kolm inimest, siis terviseametile teadaolevat pole need inimesed meie maakonnast.