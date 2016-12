Kuhu edasi, Lääne-Virumaa?

Meil on tublid aktiivsed kodanikuühendused, haridus-, spordi- ja kultuuriinimesed, kelle töö on eeskujuks paljudele; edukad ja uuendusmeelsed ettevõtted.

Nii on paljud tublid tegijad ja nende teod ka nomineeritud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) ja Virumaa Teataja aasta tegude konkursile. Silma on jäänud Rakvere Võrkpalliklubi edukas hooaeg, mis kulmineerus pronksmedali võiduga Eesti meistrivõistlustel, suurejooneline arvutijoonestamise võistlus CADrina, kauaoodatud teatrikino ja Aqva spordikeskuse valmimine Rakveres, Võsu–Käsmu kergliiklustee avamine, Rakvere teatri näitleja Tiina Mälbergi suurepärane nimiosatäitmine mitme auhinnaga pärjatud filmis “Ema” ja triatleet Kaidi Kivioja edukas hooaeg, mille kõrghetked oli olümpiamängudel Rios. Need teod ja tegijad ongi osa meie maakonna “kaubamärkidest”. Ja kindlasti on märkimist ja märkamist väärt tegusid ja tegijaid palju enam.

Sellele, et maakonnas aktiivselt tegutsetakse, saame tõestust ka üleriigilise tunnustuse kaudu. Sellel aastal tituleeriti need meie maakonna tublid õpetajad: Simuna kooli töö- ja tehnoloogiaõpetaja Jaana Palmisto Eesti aasta põhikooliõpetajaks, Rakvere ametikooli õpetaja Raiko Kaasik Eesti aasta kutseõpetajaks ja Riho Rannikmaa aasta juhendajaks. Eesti parimate ettevõtete galal nimetati Estonian Cell aasta uuendajaks. Kui siia lisada veel paljud teised tunnustused nii riiklikul kui ka maakondlikul tasandil, siis saame olla kindlad, et Lääne-Virumaa on arenev, innovatiivne, tulevikule suunatud maakond. Oleme teie kõigi üle uhked.

Kui tulla loo pealkirjas oleva küsimuse juurde, siis olen kindel, et vaatamata valitsuse vahetusele ja plaanitavatele reformidele saame kõik ja igaüks eraldi panustada sellesse, et maakond läheb edasi veel suurema arengupotentsiaaliga ning atraktiivsemana. Me peame veelgi julgemalt protsessides ja reformides kaasa rääkima – kodaniku, omavalitsusjuhi või ettevõtjana.

Meie ümber puhuvad muutuste tuuled. Tuleval aastal jõutakse lõpule haldusreformiga ja jätkub riigireform. Mõlema reformi tulemusel ei tohiks meie inimeste elus midagi halvemaks muutuda, olgu siis avalike teenuste, külaliikumise, kodanikualgatuse või kogu maakonna arengu valdkonnas. Eesmärk saab olla vaid praeguse olukorra veelgi paremaks muutmine.

Haldusreformi valguses tulevad kindlasti arutusele ka regionaalhalduse korralduse muudatused ehk küsimus, kes hakkab tulevikus vastutama maakonna või regiooni arengu eest. Kuidas hoida maakonna identiteeti ning meie aastatepikkuseid traditsioone? Kuidas hakkab toimuma omavalitsuste rahastamine ja sujuma nende koostöö? Need ja paljud teised küsimused on vaja samuti kiiresti lahendada, et praegu toimivaid koostöömudeleid mitte lõhkuda. On hea meel tõdeda, et nii VIROL, kohalikud omavalitsused, maavalitsus, arenduskeskus kui ka teised maakondlikud institutsioonid panustavad juba praegu sellesse, et maakonna arengupotentsiaal ja omavalitsuste koostöö reformide ebaselguse tõttu ei kannataks. Aeg annab arutust ja peagi saame teada, kas reformide eesmärgid, mis praegu veel kirjas vaid seadustena paberil, saavad ka tegelikkuses täidetud.

Kui vaadata juba ette uude aastasse, siis oleme taas maakonnana pildis. Nii on maakonnal ja maakonnakeskusel Rakverel au võõrustada võidupüha paraadi, millega saame näidata ennast maakonnana, kus on võimalik korraldada riiklikult olulisi üritusi. Oleme neid ju ka varem edukalt teinud. Kindlasti on jätkuvalt üks olulisemaid teemasid ka julgeolek ning siseturvalisus, see, et meie piir oleks kaitstud, ning kindlustunne, et politseinikud ja päästjad jõuaks iga inimeseni.

Lisandväärtust annavad siin meie kaitsevägi, liitlasvägede kohalolek ja üks kodanikuühiskonna parimaid näiteid – Kaitseliit. Üle 25 000 inimesega organisatsioon on kasvav, ka Viru maleva liikmete arv suureneb järjekindlalt, ning see annab kindlustunde, et meie kodanike kaitsetahe on jätkuvalt suur nii sõnades kui ka tegudes. Olles ka ise Kaitseliidu liige, olen veendunud, et sellist pühendumist on hetkel Eestile väga vaja.

2017. aasta on taas laulu- ja tantsupeo aasta. Tallinnas toimub XII noorte laulu-tantsupidu, mille pealkiri on “Mina jään”. Tuhanded noored laulavad ja tantsivad seal õlg õla kõrval meie väikese, aga vaimult tugeva Eesti ühtsuse märgiks. Peo pealkirja on mõtestatud kui sidet oma juurtega – need jäävad, ükskõik kuhu elutee meid maailmas ka ei viiks. See on põlvest põlve hoitud vaimne ja väärtuspõhine side Eestiga, mis sügaval südames meid ikka siia tagasi kisub. Seda ühtsustunnet peaks muidugi tundma aasta ringi, mitte ainult suurtel rahvaüritustel. Hoidkem seda, mis meil on, ja olgem sallivamad!

Oktoobri lõpus külastas meie maakonda ka president Kersti Kaljulaid, kes alustas oma maakondade visiiti just Lääne-Virumaalt. President ütles ühes oma sõnavõtus, et me ei tohi kunagi unustada, et vastutus omariikluse hoidmise eest algab alati meist endist. Meil endil peab olema enesekindlust ja usku, et suudaksime alati, iga päev hoida Eesti riiki. Siinkohal jääb vaid üle presidendiga nõustuda.

Soovin teile kõigile usku iseendasse, teistesse ja oma rahvasse, koos saame hakkama ja teeme veel paremini! Ilusaid uusi alguseid!