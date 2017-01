Töövõimereform jõustub täismahus

Andres Jaadla: kinno tahaks

On aastalõpu aeg. Pered on kodus. On aastavahetuse ootuse aeg. Jõulupühad on läbi saanud . Jõuluvana käis ära. Kingitused on saadud ja jagatud. Kirikus on käidud. Jõulujutlused kuulatud. On tublisti söödud. Vanemad ja sõbrad sugulased on jõulude puhul läbi sõidetud ja õnnitletud. Ka seal on tublisti söödud.