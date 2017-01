Kultuuriaasta on pühendatud lastele ja noortele

Laste ja noorte kultuuriaasta seob erinevaid kultuurivaldkondi ning koondab nii suursündmusi kui ka väiksemaid kogukondlikke ettevõtmisi.

Uut kultuuriaastat viib läbi Eesti lastekirjanduse keskus. Programmiga saab tutvuda kodulehel www.minaka.ee

Kuni 20. jaanuarini saab osaleda ideekonkursil "50 ideed!". Eelistatud on ideed, mille autorid või kaasautorid on lapsed ja noored.

Kultuuriaasta projektijuht Marju Kask rääkis rahvusringhäälingu uudistesaates, et projekti üks suur sündmus on noorte laulu- ja tantsupidu. Samuti on plaanis tähistada kõigis maakondades lastega Eesti 100. sünnipäeva. "Loomulikult on järgmisel aastal väga tähtsal kohal 12. noorte laulu- ja tantsupidu. Juba see on kõnekas fakt, et ligi 40 000 noort vanuses 7 kuni 26 saavad sellest osa, publikus umbes 100 000 inimest ja veelgi enam ülekannete jälgijatena. Seekord on kõik osalejad sündinud vabas Eestis, mis on minu meelest ülioluline. Meie enda kõige suurem sündmus, mille me järgmisel aastal teeme, on Laste Vabariik. See on koostöös EV100-ga sündinud laste suurprojekt ja sellest saab elamustuur, mis järgmisel aastal maist septembrini rändab läbi kõik Eesti maakonnad ja tähistab koos kohalike lastega Eesti 100. sünnipäeva," rääkis Kask ERRile.