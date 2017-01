NELJAPÄEV, 5. jaanuar

Kino erakätesse!

On kolm teemat, mille kohta on peaaegu igaühel oma arvamus ja hoiak. Pagulased, Rail Baltic ja Rakvere kinomaja sulgemine. Viimane on põhjustanud teravaid arutelusid ja suhtumise risti-rästi avaldamist meie kogukonna huvigruppide lõikes. Kriitikat on, rahulolematust on, emotsioone on. Isegi palagani on. Lahendusi paraku mitte. Teatri tänavale toomine ja verbaalsete pottide ja pannidega kolistamine devalveerib veelgi enam lahendustele orienteeritust ning naeruvääristab probleemi tõsidust. Vaja on lahendusi, mitte üha edasi liikuvat karavani!