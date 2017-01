Väike jõuluime: salapärane naine kinkis Rakvere haiglale kaisuloomad

Rakvere haigla õendusjuht Markel Pajupuu rääkis, et kaisuloomadega seotud ilus lugu on justkui väike jõuluime ja näitab, kui hoolivaid ja sooja südamega inimesi meie seas on.

“Me ei tea siiamaani, kes need kaisuloomad haiglale tõi,” tunnistas õendusjuht.

Nimelt helistas pühade lähenedes Rakvere haiglasse üks naisterahvas ja rääkis oma mõttest meisterdada lasteosakonna patsientidele kaisuloomad. Ta oli veel küsinud, kas see on üldse hea mõte. Rakvere haigla personal leidis, et loomulikult on.

“Nii see kõne lõppes ja rohkem ta meiega ühendust ei võtnud,” meenutas Pajupuu. Aga siis ühel päeval toodi registratuuri pakk, kus needsamad neli kaisulooma sees.

Et registratuuri töötajad ei teadnud telefonikõnest midagi, võtsid nemad toodu viisakalt vastu ega pööranud tähelepanu, kes paki neile üle leti ulatas. Nemad tegid lihtsalt oma igapäevatööd.

Kaisuloomad jõudsid lasteosakonda ja sealsed kiiremad patsiendid said endale valida uue sõbra, kellega haiglas jõuluaega veeta ja koos mängida.

Õendusjuhi sõnul ei ole ainsatki kaisuka saanud last enam haiglaravil ja lahkudes võtsid nad oma uued sõbrad kaasa.

“Lapsed meil väga pikalt haiglas ei ole. Suurema häda korral lähevad nad regionaalhaiglasse edasi, meil on nad ravi jälgimise pärast sees. Ühest päevast paari päevani,” kõneles Markel Pajupuu.

Muidugi on lasteosakonnas mänguasju ja isegi riiulitäis raamatuid, millega igavust peletada, kuid need on üldkasutatavad. Lelud ja raamaturiiul raamatutega on jõudnud haiglasse tänu heategevusprojektidele.

Kingitusi on haiglale varemgi tehtud, aga selliseid anonüümseid, mille puhul heategija jääb tundmatuks, Pajupuu sõnul mitte.

“Tubli, sooja ja suure südamega inimene. Et ta suutis mõelda pühadesekelduste ajal hoopis laste peale, kes kodust eemal peavad viibima. Jõudu ja jaksu talle ja suur tänu,” kiitis õendusjuht salapärast head haldjat ning nentis, et sellest oli natuke kahju, et teda silmast silma tänada ei saanud. “Aga selles oli ka oma võlu.”

Pühade aegu käis haiglast muidugi rohkem lapsi läbi ja kõigile kaisukaid ei jätkunud, kuid need, kes endale uue sõbra said, rõõmustasid selle üle südamest.

“Hästi ilus jõululugu,” leidis Markel Pajupuu.