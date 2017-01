Politsei otsib isikutunnistuste uut nägu

Täna alanud konkursi võidufoto avalikustatakse 27. jaanuaril, kui ID-kaart tähistab 15. sünnipäeva ning seda hakatakse kasutama isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidistel ning dokumente tutvustavates infomaterjalides. Konkursil osalemiseks saab tänasest kuni 20. jaanuarini saata foto ja osaleja andmed e-posti aadressile konkurss@politsei.ee. Täpsemad nõuded fotole ja tingimused osalemiseks leiab PPA kodulehelt.

PPA identiteedi ja staatuste büroo juhi Margit Ratniku sõnul on uue näofoto valimine hea võimalus inimesi kaasata, et ühiselt tähistada igapäevaelus asendamatuks muutunud ID-kaardi sünnipäeva. „15 aastaga antud rohkem kui pool miljardit digiallkirja ja 339 miljonit autentimist näitab selgelt, et ID-kaart muutis meie elu mugavamaks, vähendanud bürokraatiat ja teinud rohkelt teenuseid lihtsasti kättesaadavaks.“

15 aasta jooksul on Eestis väljastatud üle 3 miljoni isikutunnistuse. Mullu kasutas ID-kaarti elektrooniliselt kaks kolmandikku kasutajatest, kes andsid aasta jooksul keskmiselt 94 digiallkirja ja autentisid end 121 korral.

Senistel isikutunnistuste näidistel kasutati kahe Kodakondsus- ja Migratsiooniameti töötaja fotot. Praegustel isikutunnistuste näidistel Mari-Liis Männiku nime kandnud Kaja sattus näidistele, sest proovifoto jaoks oli tarvis heledapäist inimest. „Esimene foto kukkus hästi välja ja nii mult palutigi nõusolekut foto kasutamiseks näidistel,“ rääkis Kaja, kuidas tema foto näidistele jõudis.

„Oleks ma teadnud, et foto kasutatakse nii pikalt, siis oleksin palunud uut võtet, kuid mu neutraalne ilme oli juba siis sobiv,“ naljatleb Kaja. „Aga kuna isegi lähedased mind näidise pealt ära ei tundnud, siis muret ei olnud,“ julgustab naine.

Esimesed ID-kaardid anti pidulikult üle 2002. aasta jaanuaris ja esimeste dokumendi saajate hulgas oli president Arnold Rüütel. Hetkel on ID-kaardile avatud ligi 3000 e-teenust, kliendikaardina kasutab ID-kaarti umbes 50 ettevõtet.