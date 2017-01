Varjupaiga töötajate sõnul on Rakvere inimesed teadlikumaks muutunud ja panevad oma loomad vastu uusaastat kinni - vastasel juhul ajab saluutide paugutamine nad kergesti jooksu.

Kadunud kassidest anti varjupaigale sagedamini teada, kuid ükski kiisu varjupaika ei jõudnud. "Üks omanik helistas ja teatas, et kass on naabri kuuris, et proovib teda sealt kätte saada," rääkis varjupaiga töötaja.

Kuna just külmaperioodidel vajavad loomad kõige rohkem abi, on varjupaigal kiired ajad alles ees.