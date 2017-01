Virumaalt pärit naine kuulutati aasta naiskodukaitsjaks

Aasta naiskodukaitsjaks valiti Rakvere kandist pärit ning 2004. aastal Rakvere gümnaasiumi lõpetanud, kuid praegu Järvamaal elav ning Tallinnas vanglaametnikuna töötav Kristlin Kõrgesaar.

Kaitseliidu Viru maleva nominent oli Sven Neudorf. Ta on olnud kaitseliiduspeaaegu selle taasasutamisest saadik. Sven Neudorfi töid ja tegemisi iseloomustab pühendumus ja kohusetundlikkus, tahe täiendada oma teadmisi ja oskusi, ideede rohkus ning võime neid teostada. Tal on julgust vastu võtta otsuseid, mis tihti peale panevad kukalt kratsima ja tunduvad esiti teostamatud.

Naiskodukaitse Viru ringkonna nominent oli Urve Rosenberg. Ta on inimene, kes teeb tõesti oma tööd südamega. Olgu see siis ringkonna juhtimine või noorkotkaste ja kodutütarde juhendamine. Ta ei ole lihtsalt juht, ta on hooliv ja abivalmis, aidates ka neid, kes ise abi küsida ei oska.