Maakonnas hirmutegusid teinud isa ja poeg astusid kohtu ette

Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja kohusetäitja Kristina Kostina ütles, et jõugu Lääne-Virumaa haru juhtis Urmas Vels, poeg Aap oli abiks.

Kikkpoksiga tegelenud Aap Vels on kurikuulus baarikakluste tõttu. Kogu jõugu pealik aga on kuritegelikus maailmas hästi tuntud Andrey Kuzyakin.

Postimehe andmetel sai kogu lugu alguse kuriteoteatest Lääne-Virumaal, kus üks mees kurtis politseile, et temalt hakati nõudma valuraha ühe ärajäänud tehingu eest. Organiseeritud kuritegevusele spetsialiseerunud politseinikes äratas huvi ähvarduste sisu, et kui mees ei maksa, siis sekkuvad asjasse Tallinna mehed, kes on kohalikest tunduvalt karmimad.

Uurimise käigus sai süüdistuse Velside teinegi perepoeg Paavo.

Kriminaalasjas domineerivadki Rakveres aset leidnud sündmused. Kuritegelikul teel teenitud raha jagati pealinnas. Jõugu liikmeid süüdistatakse vargustes, väljapressimistes ja inimkaubanduses.

Postimehe andmetele võeti kõige esimesena kinni Aap Vels, keda riigiprokuratuur süüdistab veel ka orjastamises. Nimelt oli riiukuke orjaks noormees, kes tülis Velsiga jäi kaotajaks. Võitja allutas ta ähvarduste toel enda tahtele. “Kui vaja, kaevas ta “peremehe” kodu juures kraavi, kui vaja, pani käsu peale toime kuritegusid,” selgitas Postimehele Ida prefektuuri organiseeritud kuritegude talituse juht Rainet Juuse.

Niinimetatud ori oli segatud ka kindlustuspettuse juhtumisse, kus Aap Vels üritas lahti saada oma päevinäinud sõiduautost Audi A8. Velsi varem valmis vaadatud kohas pidi käsutäitja sõitma autoga vastu kivi ja väitma, et avarii põhjustasid sõiduteele jooksnud metssead. Versiooni kinnitamiseks oli Vels lõiganud isale kuuluvast metsseakasvandusest loomade karvu, mis siis pärast libaavariid teele ja autole puistati. Kindlustus jäigi asja uskuma ja oli valmis umbes 6000 euro suurust väljamakset tegema, kuid siis sekkus asjasse politsei, kes oli vahepeal sündmustel teraselt silma peal hoidnud.

Kriminaalmenetluse käigus arestiti süüdistavatelt sõidukeid, kinnistuid ja muud vara, kokku ligemale veerand miljoni euro väärtuses.