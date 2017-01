PÜHAPÄEV, 15. jaanuar

Tarvo Kruup: “Püssi ei tohi mitte kunagi põõsasse visata”

Kolme nädala pärast Ida prefekti ametikohale asuv Tarvo Kruup on kohalik mees, kes on hästi kursis eluga nii Ida- kui ka Lääne-Virumaal. Ehkki vanust on tal vaid 36 aastat, on tegemist tunnustatud kogenud uurijaga, kel tulnud rinda pista nii mõnegi keerulise juhtumiga.