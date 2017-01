Uute omanikeni jõuavad raamatud kõikjal Eestis kohalike raamatukogude kaudu, edastas keskus oma Facebooki leheküljel. Paljudes kohtades antakse kingitus üle omavalitsuste poolt korraldavatel pidulikel üritustel. Need, kel pidulikul sündmusel osaleda ei õnnestu, saavad raamatud kätte kohalikest raamatukogudest.

"Vaevalt leidub väikelast, kellele ei meeldi raamatuid vaadata või jutte ja luuletusi kuulata. See, nagu mistahes muu mänguline tegevus, on lapse igapäevaelu loomulik osa ja tema arengu alus. Raamat on lapsele sama tähtis mänguasi kui muud lelud. Meie, täiskasvanute, roll on tuua raamatud laste ellu ja lasta neil lugemisest rõõmu tunda," sõnas Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

"Vaevalt on vanemaid, kes pole kuulnud hilisel õhtutunnil seda lauset: loe mulle veel üks lugu. Selles raamatus leidub lugusid ja luuletusi päris mitmeteks õhtuteks. Vahel on loetud lugude jutustamine ja nende üle arupidamine veel toredamgi," sõnas kultuuriminister Indrek Saar. "Loodan, et see kaunis raamat pakub rohkelt rõõmu väikestele ja suurtele raamatusõpradele lähedal ja kaugemal – kõigile Eesti lastele kogu maailmas!"

Raamatu pealkiri tuleneb Ott Arderi samanimelisest luuletusest. Raamatusse on nopitud luuletusi ja jutte eesti lastekirjanike loomingust, sekka ka mõned muinasjutud ja liisusalmid, mille seovad tervikuks kunstnik Catherine Zaripi pildid.

Beebidele mõeldud kinkeraamatu traditsiooni algatas Eesti Lastekirjanduse Keskus 2007. aastal väljaandega "Minu esimene raamat". Aastatel 2008, 2009 ja 2012 kandis beebiraamat pealkirja "Las laps loeb". Alates 2015. aastast on kinkeraamatu koostaja ja väljaandja taas Eesti Lastekirjanduse Keskus.