Timo Eichfuss riputab Tarva särgi varna

Kolmapäeval küsis BC Kalev/Cramo esindaja Eichfussilt, kas too oleks nõus Cramos mängima. Täna toimuvad täpsemad läbirääkimised.

BC Rakvere Tarvas/Palmse Metall mänedžer Madis Šumanov arvas, et esialgu uut mängumeest asemele ei otsita. Amatööri tasemel kohalikus liigas mänginud Šumanov katsub ise jõudumööda platsil abiks olla. “Otseselt kedagi juurde küll ei vaata,” lausus Šumanov.

Pikalt põlvevigastusega kimpus olnud Eichfuss sai Tarva ridades tasapisi treenides jala kindlamaks. “Põlv on täitsa hästi vastu pidanud. Eks aeg ajalt korraks annab tunda aga see on pikk protsess, et jalg korralikult uuesti alla saada. Mängida olen saanud ilusti ja pole mind seganud,” tunnistas Eichfuss, kelle vastu on huvi tuntud ka välismaalt. “Näiteks Saksamaalt ja Ukrainast. Eestist on ka mõned klubid huvi tundnud peale Cramo,” lausus Eichfuss.

Tarvas mängimist meenutab Muhu Rakett hea sõnaga. “Olen väga tänulik Andresele, et ta andis võimaluse tõestada, et saan veel korvpalli mängida. Kindlasti siin mängimine aitas tõsta enesekindlust. Olin uues situatsioonis – üks kogenumaid ja üks liidritest. Tänan võistkonda ja fänne, kes toetavad võistkonda ja toetasid mind kõik see aeg, mil ma siin mängisin.”

“Cramost on paremad näitajad. Mees tegi hea hooaja alguse,” tõdes Šumanov. “Ta sai jala korda ning mängib 30 minutit ja rohkemgi keskmiselt. Usaldus on tema ka teistel klubidel tema vastu olemas. See on kompliment meile. Andres [BC Rakvere tarvas/Palmse Metall peatreener- toim.] on jälle ühe muruniiduki üles putitanud. Tore tegelikult.”

Meediast käis läbi ka kõlakas, et võistkonnast tahavad lahkuda Mario Paiste ja Justin Baker. “Mario ja Justini jutt on kõlakas. Ma ei tea kust võetud. Mario kirjutas mulle ja saatis ka Villele [Ville Arike Õhtulehest – toim.] kirja, et palun mitte sõnu suhu panna. See on praegu täielik väljamõeldis. Me saame täna varem kokku ja arutame seda,” lausus Šumanov.