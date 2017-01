Artek ja Viitna kõrts – elu võtmepunktid

Ligi 40 aastat Rakveres arstina töötanud Kersti Veidriku elu on olnud kui õpikunäide sellest, et kõigel on kõigega seos ja miski viib alati millenigi. See on kaleidoskoobi­efekt: kui kõik värvilised killud oma õigele kohale jõuavad, võib valmida meistriteos.