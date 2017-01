Võrkpallikoondise abitreeneri Rainer Vassiljevi perre sündis poeg

Rainer Vassiljev kinnitas, et nad elukaaslasega on lapsevanema rolliga harjumas. “Põhirõhk on ikka emal. Isa funktsioon on teine. Raske on pigem harjuda sellega, et saan vähe teha,” märkis Vassiljev.

Värskete vanemate sõnul tuleb öösiti ikka üleval olla, kuid see kõik käib asja juurde. “Tegevusi on raske planeerida, koduseid toimetusi tuleb võtta pisult vabamalt ja teha neid siis, kui saab,” ütles noor isa.

Laps tõstis vanaisa toredasse seisusse Sõmeru vallavanema Peep Vassiljevi ning andis onu tiitli Rannar Vassiljevile.