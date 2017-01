Ka täiskasvanu võib mängida

Anne Tipner-Torn on veendunud, et täiskasvanu võib mängida samamoodi nagu laps. Mäng äratab loovuse ja loob ühtsustunde.

Nii lahe on midagi ise teha ja proovida. See on nagu lapsepõlves – kui näeme, et kellelgi on põnev mänguasi, tahaks seda nii, nii väga ka ise katsuda.