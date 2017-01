Käisin hiljaaegu esimest korda jõusaalis. Ega muidu vist oleks läinudki, aga õde kutsus kaasa ja idee endale päris esimesed spordiliibukad osta tundus ka väga ahvatlev. Poodi minna ja rind pisut enam kummi ajada, et näete, teen sporti ja nüüd on uusi pükse vaja, vanad juba läbi. Mis siis, et vanu pole kunagi olnudki.