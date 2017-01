Mullu hukkus Lääne-Virumaal tööõnnetustes kaks inimest

Möödunud aastal toimus 300 õnnetust rohkem kui aasta varem. Kergeid tööõnnetusi registreeriti 3916 ning raskeid 975. Tegevusaladest juhtus enim õnnetusi metalltoodete tootmisel, kaubanduses, riigikaitses ning veonduses ja laonduses.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on vähemalt see hea, et üha vähem varjatakse tööõnnetusi ning neist antakse teada. "Väga tõsiselt tuleb aga võtta seda, et oma elu jättis tööl 24 inimest. Kahe inimese surmaga lõppenud õnnetus on veel uurimisel. Võime ütelda, et tegemist oli viimase kümne aasta halvima aastaga," nentis Maripuu ja lisas, et töötamine ei tohi 21. sajandil olla eluohtlik ettevõtmine.

Esialgsete andmete järgi oli Lääne-Virumaal oli eelmisel aastal 410 tööõnnetust, neist kergeid 334, raskeid 74 ning surmaga lõppes kaks.

Aastal 2015 registreeriti 444 tööõnnetust. Kergeid oli 364, raskeid 79 ning surmaga lõppes üks.