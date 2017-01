Fish’n’chips sõduritele

Kui praegu on sõjaväelinnakus inimesi poolteist tuhat, siis 2018. aasta lõpul saab neid kolonelleitnant Veiko-Vello Palmi sõnul seal kokku lugeda 3000. Kogu Tapa vallas elas 1. jaanuari seisuga 7700 inimest, enamik neist Tapa linnas. 3000 lisahinge on vallale suur asi.

Tapa vallavanem Alari Kirt rõhutas õhtu jooksul mitu korda, kui hea oleks, kui mõni sõdur end ka valda sisse kirjutaks – vaid sissekirjutatute pealt laekub omavalitsusele tulu.

Sõjaväelased on vallavanema sõnul selgelt võimalus. Lisanduvad sõdurid tähendavad, et on vaja lisateenuseid, nende osutamiseks aga tööjõudu. Ja maad käiakse vallamajas juba sageli kuulamas. “Kui igaüks, kes on viimasel ajal ettevõtluse kohta küsimas käinud, siia ka söögikoha teeks, oleks kogu Tapa linn neid tänaseks täis,” sõnas Alari Kirt. Ta rääkis, et praegugi pole kesklinnas enam kortereid saada ning kinnisvaraga on üsna kitsas – ja sõdurid pole veel tulemagi hakanud!

Veiko-Vello Palm kinnitas, et jah, osa mehi juba otsib omale Tapale uut kodu. Kaitsevägi ise sõdurikortereid rajama ei hakka, siin loodetakse ettevõtjatele. Samuti soovivad sõjaväelased Tapal eest leida väljaskäimiskohti ja kolonelleitnandi sõnul julgustavad nad mehi igati oma raha kohapeale jätma – kui ainult oleks, kuhu jätta!

Põhirõhk, ütlesid sõjamehed, on sellel, et sõduritel-ohvitseridel oleks õhtutundidel midagi teha. “Nad tahavad kohta, kus õhtuti kaks-kolm tundi sõpradega istuda, et siis hommikul jälle tööle minna. Nii on. Me oleme ise ka noored olnud,” räägib üks sõjameestest.

Rahvast kogunes üritusele nii palju, et toole tuli juurde tuua. / Marianne Loorents

Et Tapa on väikelinn, ei peaks kohalikke end halvasti tundma panema. “Kui 1990-ndatel Paldiskisse läksin, oli see nagu pommiauk.

Tapal ... No praegu tellib osa burgeri Rakverest, takso tuleb Tallinnast, mäkke täis. Ärge punkrit tehke, sõdurid otsivad ikka viisakamat kohta,” annab teine nõu.

Brittide levinuim roog on muidugi fish’n’chips (krõbekala ja friikartulid), aga see, kui neid Tapal menüüst ei leia, sõjameeste hinnangul probleemiks pole. Küll aga andsid nad ettevõtjatele vihje: brittidele meeldivad seiklusturism ja ekstreempargid – neid hakkavad nad kindlasti kõikjalt Eestist otsima.

Peale selle võivad Tapa ettevõtjad teenida tugiteenustelt. Nii hakkab iga päev Tapale voorima hinnanguliselt 200–400 autot. Ja nende tarvis on vaja rehvivahetustöökodasid, pesulaid, tanklaid ... “Mult on ka küsitud, mitu kannu õlut britid õhtuga ära joovad – seda ma kahjuks äriplaani koostamise jaoks öelda ei oska,” kõneles Veiko-Vello Palm.

Kohalikele tähendab aga sõdurite tulek lisaks ettevõtlusvõimalustele suuremat koormust. Nii uuris üks kohalviibijaist, mis saab RMK matkaradadest.

“Räägitakse, et matkarajad liiguvad, aga kuidas loodusobjektid liikuma pannakse?” uuris mees iroonianoodiga jutus. Veiko-Vello Palm kinnitas, et uued ja huvitavad rajad tulevad lihtsalt teise kohta – Eesti on põnevaid paiku täis.