Suvel kutsuti peole, õhtu naelaks pidi olema Võsu räpipunt 5miinust. Ma ei läinud. No ma pole eriline räpisõber, ja üldse on see kodukootud asi tavaliselt ju läbinisti piinlik. Tuli välja, et ma ikkagi olen räpisõber, sest mitte väga palju aega pärast seda kutset lükkasin miinuste mullu avaldatud albumi “Aasta plaat” auto plaadimängijasse ja sõit võis alata.