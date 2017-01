Midagi suurt hakkas meie väikeses linnas lõpuks liikuma ka kultuuri vallas. Pauluse spordikirikust saab kontserdimaja. Rahastuse asjad on hetkel veel segased, aga küll need lahenevad. Hoopis suurem mure on see, et mingi hulk inimesi on võtnud nõuks mahutada kontserdimajja ka kultuurikollektiivide tegevusruumid ja galerii. Halloo, mis mõttes?