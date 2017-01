Temperamentne itaallane hoolitseb Voore Farmi lehmade heaolu eest

Muusika oligi see, mis mehe kaks aastat tagasi Itaaliast Eestisse tõi. “Tulin koos sõpradega Eestisse muusikat tegema, aga ka proovima oma elu muuta,” räägib Vidali, kel oli kohe plaan, et kui leiab töökoha, jääb siia pikemalt peatuma.

Et kuskil suuremas kohas mees ametisse ei saanud, töötabki ta juba viimase aasta Voore Farmis abitöölisena. Amet talle võõras ei ole, sest midagi sarnast on ta varem teinud Itaalias, kus tema sõpradel on suured, 5000 lehmaga farmid.

Matteo Vidali on Itaalias lõpetanud muusikakooli ning mänginud üheksaliikmelises orkestris. Praegu on muusika tema hobi, sest kolmest sõbrast koosnev bänd on nüüdseks laiali läinud, seepärast astubki ta lavale koos emaga, et laulda itaalia- ja ingliskeelseid laule.

Kui pikaks ajaks plaanib Vidali Eestisse jääda, seda ta praegu ei tea, kuid mees tõi Eestisse ka oma koera Blacki, sest kodumaale maha jäänud loom igatses peremeest nii väga, et jättis kurvastusest isegi söömise.