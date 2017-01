25 aastat impeeriumi

Inimene pidi häid asju mäletama ja halva unustama, aga alati see nii ei ole. Oma esimese kaupluse täpset avamiskuupäeva ei suutnud Oleg Gross ka pika nuputamise peale välja mõelda, Lepna kompleksi põlemise kuupäev on tal aga kindlalt meeles.

Kui kolhoosikord otsa sai, jäi suurem hulk inimesi Viru kolhoosi baasil moodustatud osaühingutesse. “Mina olin keskastme spetsialist ja mind polnud äkki enam kellelgi vaja,” meenutas Oleg Gross. Viru kolhoosis oli ta töötanud 15 aastat maaparandusagronoomina.

“Sain kõige rutem minema ja tagantjärele mõeldes oli see minu õnn, et ma ei jäänud sellele uppuvale parvele,” lisas Gross.

Autoäri oli andnud algkapitali. Toidust oli veerand sajandit tagasi puudus ja poeletid olid tühjad, sestap oli igati loogiline toiduärisse suunduda.

1991. aasta sügisel korraldas tollane Rakvere Kaubastu oma töötajatele suunatud enampakkumise, kust Grossi tollane abikaasa Ülle 150 000 rubla eest pisikese Raja poe ostis. Samal ajal ehitas Oleg Gross juba Killustiku poodi.

“Mul isa ikka õpetas, et võlgu ei tohi olla, ja ma lolli peaga tagusin Raja poe ostuhinna kohe kinni, aga inflatsioon sõi rublat nii jõudsalt, et poole aastaga oleks poe poole odavamalt kätte saanud,” kõneles Oleg Gross.

Sigala ja kanakasvatus olid mehel juba olemas ning kohe sai hakata oma kraami müüma. “Need olid minu trumbid,” lausus ta. “Ja arvan, et üheks eeliseks oli ka see, et ma jagasin turumajandust – olin autodega äri ajanud ja teadsin, et hinda ei kujunda mitte müüja, vaid tarbija.”

Oleg Grossi esimene kauplus oli 26. aprillil 1992 avatud Raja pood.

Kui Raja pood 1992. aasta 26. aprillil uksed lahti tegi, töötas OG Elektras viis inimest. Praegu on ettevõttes töötajaid napilt alla 1500. Poode on kokku 57, viimati avati Kivila kauplus Tallinnas Lasnamäel.

Ly poe ehitustöödeL panid 1996. aastal käed külge ka ettevõtte juhtkonda kuulunud mehed. / Erakogu

Suur Raja pood sai valmis 1997. aastal ning avati jaanilaupäeval. “Mul oli juba varem plaan ta suureks ehitada, aga ei saanud selleks linnavalitsuselt luba,” meenutas Gross, kes esialgu soovis pisikese putka asemele ehitada lihtsalt suurema poe, kus müük oleks käinud ikka leti tagant.

Raja pood sellisena, nagu seda tunneme, avas uksed 1997. aasta 23. juunil. / Erakogu

Linnaarhitekt Raul Kull ei olnud aga rahul Grossi pakutud arhi­tektuurilise lahendusega. “Ajapikku muutus ka minu mõtlemine ja sain aru, et letikauplust teha pole enam mõtet. Suure putka asemel sai tehtud korralik pood,” kõneles ettevõtja. Nii et viivitused asjaajamisel tulid sel korral hoopis kasuks. Esimene kauplus väljaspool Rakveret oli Ave Kundas Kasemäe tänaval suure elumaja allkorrusel, mis avati 1998. aastal. Praegusesse kohta kunagise kino asemele koliti päris mitu aastat hiljem.

Samal aastal jõuti juba kümnenda kaupluseni, milleks oli Elektra pood Tobia külas. Maakonnast välja jõuti 2001. aastal – Jõhvi.