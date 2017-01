Viru maraton lükkub lumepuudusel edasi

Maratoni korraldaja Evi Tormi sõnul hetkel uut kuupäeva välja ei hõigata. “Me ei pane praegu uut kuupäeva. Kui tekib variant, et Tartus või Haanjas ei ole lund, aga meil oleks, siis saame etteteatamisega teada anda ja võistlus tuleb. Nii need talved on. Ühes Eesti otsas on lund, teises ei ole. Võimalik on sarja maratonide vahel vahetada,” lausus Torm.

Estoloppeti sarja järgmiseks maratoniks on planeeritud 19. Tamsalu-Neeruti Maraton 5. veebruaril.

Alates sarja loomisest on toimunud 83 maratoni, lumepuudusel ära jäetud kaksteist.